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    恐陷12港青處境更艱困！ 朱凱迪揭中共策略配合鐘聖雄口徑

    朱凱迪（前排右三）指出，中國的輿論策略就是定調12名港青為「重案逃犯」，剝奪他們會見委任律師的權利，接著再配合鐘聖雄的說詞混淆概念，宣稱中國人權狀況不比台灣差。圖為被送中的12名港青家屬於12日召開記者會。（法新社）

    朱凱迪（前排右三）指出，中國的輿論策略就是定調12名港青為「重案逃犯」，剝奪他們會見委任律師的權利，接著再配合鐘聖雄的說詞混淆概念，宣稱中國人權狀況不比台灣差。圖為被送中的12名港青家屬於12日召開記者會。（法新社）

    2020/09/15 19:39

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣媒體人鐘聖雄日前自稱曾協助5名港人來台卻受台灣政府扣押與不人道對待。對此，香港民主派立法會議員朱凱迪指出，八月下旬12名香港年輕人「被送中」，中國現在的輿論策略就是定調為「重案逃犯」，剝奪會見委任律師的權利，接著再配合鐘聖雄這套說詞混淆概念，還宣稱中國人權狀況不比台灣差。

    12名香港青年疑要偷渡來台卻落網「被送中」，關押至今（15）日已是第23天，仍然音訊全無、生死未卜。朱凱迪今日在臉書專頁「八鄉朱凱廸 Chu Hoi Dick」發文指出，中共的輿論策略主要為兩點，第一點為將這12名港青定調為「重案逃犯」，並迴避12名港人會見其家屬所委任的維權律師的權利，第二點，中共接著配合媒體人鐘聖雄的說詞，將外傳的台灣5人和確實被送中的12名港青相提並論，好像台灣的人權情況沒有比中國好多少。

    朱凱迪也另外轉貼「12港人關注組」貼文指出，被捕港人家屬委任的中國維權律師持續被中國當局逼退，目前已共有4位維權律師無法見到案件委託人。

    另外，中國維權律師王全璋 指出，無法會見委託律師的情況對12名港青相當不利，委任律師見不到12名港青，無法確認港青是否被關押在「秘密地點」，被中國辦案人員以誘導式套話。

    朱凱迪指出，中國的輿論策略就是定調12名港青為「重案逃犯」，剝奪他們會見委任律師的權利，接著再配合鐘聖雄的說詞混淆概念，宣稱中國人權狀況不比台灣差。（圖擷取自臉書＿八鄉朱凱廸 Chu Hoi Dick）

    朱凱迪指出，中國的輿論策略就是定調12名港青為「重案逃犯」，剝奪他們會見委任律師的權利，接著再配合鐘聖雄的說詞混淆概念，宣稱中國人權狀況不比台灣差。（圖擷取自臉書＿八鄉朱凱廸 Chu Hoi Dick）

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