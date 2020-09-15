潛台港人要遣返但送中很恰當？ 林鄭月娥強辯沒雙重標準

香港抗爭組織「香港故事」12名成員至今仍被扣留在深圳，但香港特首林鄭月娥（見圖）不僅不干預，還稱讚中國的做法「非常恰當」，反之有5名港人疑似偷渡台灣後被扣押，港府卻敦促我國將5人遣返，被質疑是雙重標準。（美聯社）

2020/09/15 17:04

〔即時新聞／綜合報導〕香港抗爭組織「香港故事」12名成員欲偷渡來台，結果途中遭中國警方逮捕，至今仍被扣留在深圳，且這12人所任用的維權律師還疑似遭中共當局逼退，但香港特首林鄭月娥不僅不干預，還稱讚中國的做法「非常恰當」，反之有5名港人疑似成功偷渡台灣後傳被扣押，港府保安局卻敦促我國將5人遣返「不要窩藏罪犯」，被質疑是雙重標準。

綜合外媒報導，「香港故事」成員李宇軒等12人8月23日遭中國廣東省海警局逮捕，被關押於深圳鹽田看守所，遭拘捕的12名香港民運者無法會見律師，中國當局也沒有提供與他們權益有關的訊息，以及用何種罪名起訴，然而香港特首林鄭月娥在今天（15日）表示，這12人涉嫌非法入境內地，觸犯內地的偷越國（邊）境罪，案件明顯屬於內地司法管轄區的範圍，「由內地機關依照內地法律處理，是非常恰當」。

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然而針對有5人疑似潛入台灣遭到扣押，保安局卻要求台灣將5人遣返回港，對比面對中國的態度被質疑是雙重標準；但林鄭月娥指出，看似對待兩組人有所區別，「但其實一視同仁」，原則是每人要為行為負責，「港府也要尊重不同司法管轄區依法執法，港府會不論背景，提供可行協助」，更強調自己作為特區首長，會依法維護港人利益，她還反譏「社會上可能有些人，反而對待這兩批人有的雙重標准」。

林鄭月娥強調，港警昨日（14日）已向台灣查詢，但至今未有回覆，也未收到5人家屬求助；不過雖說一視同仁，但送中12人的家屬請求港府幫助拒絕「官派律師」、提供合適藥物等訴求時，林鄭月娥卻沒有給出正面回應或交代，僅表示會持續注意此事，「透過駐粵辦等相關部門協助」。

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