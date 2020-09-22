川普聯合國發言砲轟中國 要求追究疫情失控責任

美國總統川普（見圖）今天在聯合國透過預先錄製的影片發言，他砲轟中國，以「中國病毒」稱呼新型冠狀病毒，指北京誤稱病毒不會人傳人且未對班機離境設限，導致全球疫情失控，要求聯合國追究中國責任。（美聯社）

2020/09/23 01:32

〔中央社〕美國總統川普今天在聯合國發言砲轟中國，以「中國病毒」稱呼新型冠狀病毒，指北京誤稱病毒不會人傳人且未對班機離境設限，導致全球疫情失控，他要求聯合國追究中國責任。

第75屆聯合國大會總辯論揭開序幕，受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情影響，各國元首或高層官員改採預錄影片方式發言。川普在7分鐘演說中，一開始就將砲口對準中國。

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川普以「中國病毒」稱呼新型冠狀病毒，並說疫情已奪走全球188國無數條人命，全球正艱苦對抗「隱形敵人」。

他說，美國發起二次世界大戰以來最強力動員，生產大量呼吸器、開發療法，疫苗也進入臨床試驗最後階段，問世後可立即分配，「我們會擊敗病毒，終結這場大流行，邁入前所未見的繁榮、合作與和平新時代」。

川普表示，世界追尋光明未來之際，須追究中國導致這場「瘟疫」蔓延全球的責任。

他說，疫情爆發初期，中國限制人員流動、取消國內班機，卻任憑大量班機離境，導致新型冠狀病毒擴散全世界。中國政府與「幾乎由中國控制的」世界衛生組織（WHO）不實宣稱病毒不會人傳人，之後還誤稱無症狀患者不會傳染，聯合國須讓中國為自身作為負起責任。

除疫情外，川普還抨擊中國環保紀錄不良，指控中國傾倒大量塑膠與垃圾到海洋中、摧毀珊瑚礁，碳排放量迅速增加，幾乎是美國兩倍。川普說，美國宣布退出巴黎氣候協定後，2019年減碳成果比所有協定締約國都耀眼。

川普呼籲聯合國專注處理世上「真正的問題」，包括恐怖主義、壓迫婦女、強迫勞動、毒品走私、人口與性販運、宗教迫害、對宗教少數派的種族清洗，但未直接點名北京在新疆等地壓迫穆斯林的行為。

美國自春季以來淪為全球疫情最嚴重國家，爭取連任的川普屢屢將矛頭指向中國與世衛組織，這次並非他首度以「中國病毒」稱呼新型冠狀病毒，但在聯大發言前半段連番砲轟中國，凸顯今年美中關係隨疫情不斷惡化的局面。

中國國家主席習近平21日在聯合國成立75週年紀念高階會議上透過視訊發言說，任何國家都沒有包攬國際事務、主宰他國命運、壟斷發展優勢的權力。他呼籲聯合國「主持公道」，「不能誰的拳頭大就聽誰的」。

川普演說影片請見：

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