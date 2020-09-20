內蒙反漢語延燒 多名校長和教師遭當局處分
中國內蒙古自治區上個月宣布，推動國家統編語文教材和改用「普通話」（漢語）授課，引起蒙古族人抗議和罷課，內蒙古正藍旗教育局則以「推動政策不力」為由，懲處多名校長和老師，並警告未能完成規勸學生返校工作的教職員，將面臨重大處分。（歐新社）
〔即時新聞／綜合報導〕中國內蒙古自治區上個月宣布，推動國家統編語文教材和改用「普通話」（漢語）授課，引起蒙古族人抗議和罷課，當局則以強硬手段壓下不滿聲浪，內蒙古正藍旗教育局則以「推動政策不力」為由，懲處多名校長和教師，並警告未能完成相關工作的教職員，將面臨重大處分。
根據《香港電台》報導，在內蒙古出生，後歸化日本籍的靜岡大學教授楊海英，在推特上傳一份內蒙古正藍旗教育局上週發布的文件，文件列出6名中小學校長的名字，批評他們工作責任感不強，受到嚴厲批判，又列出20名教師的名字，指他們規勸學生返校的工作不力，學生未能如期到校，給予嚴厲通報批評。
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文件指出，教育局要求區內的教職員引以為誡，在思想和行動上要與黨中央保持高度一致，全力推動國家統編語文教材，並且積極規勸學生返校，盡早恢復教學秩序，對於未能如期完成相關工作的校長和教師，將按照相關規定給予嚴肅處理。
おはようございます。休みの日に入ってきたのは、内モンゴルの文化的ジェノサイドのニュース。シリーンゴル市の正藍旗は中国語教育の強制に抵抗した結果、大勢のモンゴル人幹部と教師たちが処分された。現在、中国人教師と幹部、それに解放軍が進駐し、モンゴル人の有名無実の「権利」を簒奪中。 pic.twitter.com/alK4rDnUy3— 楊海英 （@DcZ2sppUAxLS3nO） September 20, 2020