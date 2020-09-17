「莎莉」襲墨西哥灣沿岸、鱷住家外游泳 美居民驚：特別大隻

颶風莎莉（Sally）近日撲襲墨西哥灣沿岸，美國阿拉巴馬州格爾夫海岸普拉許島1名居民班內特（Tina Lambert Bennett）查看財損情形時，突然瞥見外頭狂風暴雨中，居然出現12英呎長的鱷魚在游泳。示意圖。（美聯社）

2020/09/17 15:24

〔即時新聞／綜合報導〕颶風莎莉（Sally）近日撲襲墨西哥灣沿岸，美國阿拉巴馬州格爾夫海岸普拉許島1名居民班內特（Tina Lambert Bennett）查看財損情形時，突然瞥見外頭狂風暴雨中，居然出現12英呎（約3.66公尺）長的鱷魚在游泳，忍不住驚呼「這隻特別大！」

綜合外媒報導，班內特表示，當時她上樓了解一下受損狀況，視線偶然瞄到「龐然大武在我們的院子裡」。不過她也說，鱷魚在當地很常見，也曉得水裡可能有毒蛇，所以在這種情況下就不會外出以免「羊入虎口」，但11、12英呎長，「牠特別大隻」。

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報導指出，班內特提到，莎莉來襲當晚，挾帶的強風與豐沛雨量不僅摧毀一部分屋頂、淹水，還因而停電及造成其他損失。

報導提到，《WKRG》電視台氣象專家吉伯（Thomas Geboy）也推文分享班內特的鱷魚游泳片，還寫道「另一個就地避難，直到洪水退去的原因」，因為不只有吹落扯下的電線，還可能出現「流離失所」的野生動物。

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