美路州「百年最強」蘿拉颶風登陸 怵目驚心畫面曝光

2020-08-27 22:44:57

〔即時新聞/綜合報導〕颶風蘿拉(Hurricane Laura)在加勒比海奪走25條人命之後,美東時間凌晨2時於美國路易斯安那州卡梅倫登陸,帶來狂風暴雨與洪水,並造成數十萬戶停電。網友紛紛在推特上傳颶風肆虐的影片,令人怵目驚心。

綜合外媒報導,美東時間6點,蘿拉已經從「極端危險」的4級風暴降為2級,最大持續風速從150mph降至100mph,但威力仍十分恐怖,颶風也持續以每小時15英里速度向北移動,目前已經開始影響路易斯安那州中西部內陸。

請繼續往下閱讀...

根據《CNN》報導,蘿拉在登陸時仍維4級風暴,是該地區100年來威力最大的風暴,根據當地居民PO網的照片與圖片,可見路易斯安那州查爾斯湖市等地遭大範圍破壞,房屋及大樓遭毀壞、樹木被折斷、鋼管路燈灣區、路標攔腰折斷。

路易斯安那州州長約翰·貝爾·愛德華茲(John Bel Edwards)指出,當地損失很慘重;電力公司表示,最壞的狀況,災區民眾可能得面臨數週無電可用。安特吉(Entergy)電力公司於路易斯安那州分公司的業務部副總裁約翰·霍金斯(John Hawkins)指出,這是一起嚴重的自然災害,可能對電力設備造成重大損害。

他也說,這段期間,公眾及他們員工的安全都非常重要,他們會在確保安全的情況下盡速恢復供電,但客戶應做好長期停電的心理準備。另外,從20個州調過來的工作人員已經準備好協助恢復供電。

EYE WALL of powerful #HurricaneLaura in Lake Charles, LA with the Dominator Fore and HERV taking some debris. Sadly there is a lot of damage, likely catastrophic to the south. We are waiting for sunrise to drive to Holly Beach and retrieve windy palms @MikeTheiss pic.twitter.com/WwNUjwfruu