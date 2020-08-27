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    美路州「百年最強」蘿拉颶風登陸 怵目驚心畫面曝光

    蘿拉在登陸時仍維4級風暴，是該地區100年來最大的風暴。（美聯社）

    蘿拉在登陸時仍維4級風暴，是該地區100年來最大的風暴。（美聯社）

    2020-08-27 22:44:57

    〔即時新聞／綜合報導〕颶風蘿拉（Hurricane Laura）在加勒比海奪走25條人命之後，美東時間凌晨2時於美國路易斯安那州卡梅倫登陸，帶來狂風暴雨與洪水，並造成數十萬戶停電。網友紛紛在推特上傳颶風肆虐的影片，令人怵目驚心。

    綜合外媒報導，美東時間6點，蘿拉已經從「極端危險」的4級風暴降為2級，最大持續風速從150mph降至100mph，但威力仍十分恐怖，颶風也持續以每小時15英里速度向北移動，目前已經開始影響路易斯安那州中西部內陸。

    根據《CNN》報導，蘿拉在登陸時仍維4級風暴，是該地區100年來威力最大的風暴，根據當地居民PO網的照片與圖片，可見路易斯安那州查爾斯湖市等地遭大範圍破壞，房屋及大樓遭毀壞、樹木被折斷、鋼管路燈灣區、路標攔腰折斷。

    路易斯安那州州長約翰·貝爾·愛德華茲（John Bel Edwards）指出，當地損失很慘重；電力公司表示，最壞的狀況，災區民眾可能得面臨數週無電可用。安特吉（Entergy）電力公司於路易斯安那州分公司的業務部副總裁約翰·霍金斯（John Hawkins）指出，這是一起嚴重的自然災害，可能對電力設備造成重大損害。

    他也說，這段期間，公眾及他們員工的安全都非常重要，他們會在確保安全的情況下盡速恢復供電，但客戶應做好長期停電的心理準備。另外，從20個州調過來的工作人員已經準備好協助恢復供電。

    蘿拉在登陸時仍維4級風暴，是該地區100年來最大的風暴，根據當地居民PO網的照片與圖片，可見路易斯安那州查爾斯湖市等地遭大範圍破壞，房屋及大樓遭毀壞、樹木被折斷、鋼管路燈灣區、路標攔腰折斷。（美聯社）

    蘿拉在登陸時仍維4級風暴，是該地區100年來最大的風暴，根據當地居民PO網的照片與圖片，可見路易斯安那州查爾斯湖市等地遭大範圍破壞，房屋及大樓遭毀壞、樹木被折斷、鋼管路燈灣區、路標攔腰折斷。（美聯社）

    大樓在颶風前後比對圖。（擷取自推特）

    大樓在颶風前後比對圖。（擷取自推特）

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