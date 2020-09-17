旅客驟減引發猴群暴動！泰國「猴城」狠下心捕捉結紮

一名獸醫為華富里的猴子進行絕育手術。（法新社）

2020/09/17 14:52

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）重創全球旅遊業，泰國熱門觀光景點「猴城」華富里（Lopburi）的猴子疑因缺乏遊客供應食物暴動，大批猴群上街爭食，甚至直闖民房搶劫，引發種種問題，因此當地政府決定執行TNR（捕捉、絕育、釋放）以控制其數量，目前已有200多隻猴子完成結紮。

根據《太陽報》報導，受到疫情影響，許多猴子因挨餓而上街覓食，甚至造成大規模鬥毆，上百隻猴子橫越馬路只為瘋搶1根香蕉，當地民眾拉塔納猜（Sasaluk Rattanachai）表示，「牠們看起來更像是野狗而不是猴子，我從未見過牠們如此瘋狂，代表牠們真的非常非常飢餓」，也有人指出，這些猴子將廢棄的電影院當成窩，任何試圖進入的人都會受到攻擊，居民不得不給猴子吃糖果、碳酸飲料和穀類食品，卻讓牠們變得更加活躍。

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報導提到，有鑑於此，有關當局採取了較為嚴厲的做法，睽違3年後重新對猴子執行TNR行動，為捕捉到並完成結紮手術的猴子留下刺青以供辨識，野生動物保護官員蘇瓦特（Suwat Suksiri）表示，「我們不得不替猴子絕育，野生猴子的數量越多，牠們之間就會出現更多問題與衝突」。據悉，「猴城」華富里每年吸引3500萬人次訪問，其產生的經濟收入就佔了總體經濟20％左右。

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