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    美國過往對中政策失敗？專家分析川普政府對中國影響

    美國總統川普。（彭博）

    美國總統川普。（彭博）

    2020/09/17 13:58

    〔即時新聞／綜合報導〕美國對中國政策趨於強硬，有觀點認為，美國過往對中國政策是失敗的，導致在全球的影響力變弱，專家認為，美國總統川普做的很正確的一點是，刺激了美中過往接觸所出現的「資產」，這些「資產」成為影響中國的工具。

    《美國之音》報導，麻省理工學院國際管理和政治經濟學教授黃亞生（Yasheng Huang）指出，美國對中國政策是供需關係，其中的需求品是價值觀與思想，在供需關係中，中國是需求方，雙方的接觸在中國創造出中產階級的價值觀，但美國沒有改變中國政治制度的運作方式。黃亞生認為，美國過往對中國政策的失敗，在於先前的政府沒有充分刺激雙方互動下創造的資源，而不是失敗於雙方的接觸。

    因此，黃亞生說，川普政府正確的地方在於，刺激了美中過往接觸所出現的「資產」，像是貿易、金融、投資，這些資產都能成為影響中國政治的工具。

    報導也引述加州大學聖地亞哥分校教授、前美國負責東亞事務的副助理國務卿謝淑麗（Susan Shirk）的說法，認為中國在21世紀中葉開始，出現國際上的侵略性行為，改變國際社會對中國崛起的看法，美國也愈來愈多人擔心，中國正在成為美國的威脅，政策制定者也開始思考，要如何調整未來對中國策略。

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