植物戰？中國不明種子包裹 美國至少27個州收到、當局頻示警

美國各州農業官員警告，不要擅自種植不明種子。（圖擷取自阿拉巴馬州農業部臉書粉絲專頁）

2020-07-29 07:03:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國多州居民近期收到來自中國的不明種子包裹，令各界質疑中國是否在進行「植物戰」，美國各州農業官員也警告，擅自種植這些「入侵性植物」種子會破壞農業、環境和生態安全，收到這些不明種子的居民應該連絡當地農業部門，並將種子交給農業部門處理。

根據《美國之音》報導，在近期一兩週內，維吉尼亞州、猶他州、路易斯安那州和德州等至少27個州居民紛紛收到可疑的種子包裹，而這些居民都沒有訂購種子，包裹外包裝則註明是耳環、首飾等物品，有些包裹上還帶有「中國郵政」字樣，疑似來自中國。

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維吉尼亞州農業和消費者服務局發言人華勒斯（Michael Wallace）表示，目前仍未知這些種子是哪種植物的種子，但「有可能是某些入侵性植物物種」，若是種下種子，入侵性物種會破壞環境、取代或者破壞本土植物、昆蟲，並且會嚴重地破壞作物。華勒斯呼籲，任何人收到「自己沒訂購的種子」時，都不應該打開包裹或種下種子，應該立即連繫當地農業部門，並上繳所有收到的不明種子；若是收到自己訂購的種子，則無須擔心。

路易斯安那州農林事務專員史荃（Mike Strain）則指出，目前無法確定包裹內的種子類型，但所有居民都必須謹慎行事，種植非美國本土的種子可能引起物種入侵，另外，種子也可能將病原體傳播至美國的環境之中。

愛荷華州一名大豆農夫也提及自身經驗，強調收到包裹的人不知道這些種子是否含有或攜帶疾病，另外像是昆蟲等危害也可能隨之而來，農民必須認真對待此事。

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