美國6市長連署信件 盼國會立法禁聯邦人員入市執法

2020-07-29 00:13:08

〔即時新聞/綜合報導〕6位民主黨市長連署信件,敦促美國國會立法阻止川普政府派遣聯邦執法人員前往其城市,市長們在連署信中表明,聯邦執法人員前來,且違反當地政府的要求是非法的。

綜合外媒報導,波特蘭、芝加哥、西雅圖、阿布奎基(新墨西哥州)、堪薩斯城(密蘇里州)和華盛頓特區市長於週一(27日),簽署信件指責川普政府「過分使用聯邦部隊」。

簽署者中有波特蘭市長惠勒(Ted Wheeler),波特蘭為聲援佛洛伊德(George Floyed)之死,已連續61天進行反種族主義示威抗議,在本月聯邦執法人員抵達後,示威的情勢更加嚴重,並經常爆發聯邦執法人員和示威者的嚴重衝突。

惠勒在推特上推文該信內容:「我們呼籲國會通過立法,以明確這些行為是非法且令人厭惡的。」這封信也同時發給參議院和眾議院的兩黨領導人。

美國司法部長巴爾(William Barr)將在國會作證時捍衛他們的部屬。他辯稱,是在示威者襲擊奧勒岡州聯邦建築後,司法部才決定派遣聯邦安全部隊到波特蘭市,根據他準備的講稿,巴爾將在29日向民主黨控制的眾議院司法委員會的證詞中說:「政府的最基本責任是確保法治,使人民能夠安全生活而無所畏懼。司法部將繼續努力履行這樣莊嚴的責任。」

俄亥俄州立大學(Ohio State University)法學教授肖恩(Peter Shane)說明,只有在當地政府邀請下,聯邦人員才能部署在美國城市中以執行當地法律。肖恩說:「總體來說,聯邦機構沒有任何法定支配權,所以不能直接派遣聯邦執法人員協助當地執法。」他補充說明:「如果(當地政府)有請求聯邦的幫助,聯邦政府就可以提供幫助,但必須有提出請求。」

At the direction of the President of the United States, unidentified federal agents have been deployed to America’s cities, like Washington, D.C., Seattle, Washington, and Portland, Oregon, to interrupt local protests and impose “law and order” for political purposes. pic.twitter.com/aTOWv90RXT