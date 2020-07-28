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    美國6市長連署信件 盼國會立法禁聯邦人員入市執法

    川普政府派遣大量聯邦執法人員前往示威地區，6民主黨市長連署信件盼美國國會阻止聯邦執法人員進入。（法新社）

    川普政府派遣大量聯邦執法人員前往示威地區，6民主黨市長連署信件盼美國國會阻止聯邦執法人員進入。（法新社）

    2020-07-29 00:13:08

    〔即時新聞／綜合報導〕6位民主黨市長連署信件，敦促美國國會立法阻止川普政府派遣聯邦執法人員前往其城市，市長們在連署信中表明，聯邦執法人員前來，且違反當地政府的要求是非法的。

    綜合外媒報導，波特蘭、芝加哥、西雅圖、阿布奎基（新墨西哥州）、堪薩斯城（密蘇里州）和華盛頓特區市長於週一（27日），簽署信件指責川普政府「過分使用聯邦部隊」。

    簽署者中有波特蘭市長惠勒（Ted Wheeler），波特蘭為聲援佛洛伊德（George Floyed）之死，已連續61天進行反種族主義示威抗議，在本月聯邦執法人員抵達後，示威的情勢更加嚴重，並經常爆發聯邦執法人員和示威者的嚴重衝突。

    惠勒在推特上推文該信內容：「我們呼籲國會通過立法，以明確這些行為是非法且令人厭惡的。」這封信也同時發給參議院和眾議院的兩黨領導人。

    美國司法部長巴爾（William Barr）將在國會作證時捍衛他們的部屬。他辯稱，是在示威者襲擊奧勒岡州聯邦建築後，司法部才決定派遣聯邦安全部隊到波特蘭市，根據他準備的講稿，巴爾將在29日向民主黨控制的眾議院司法委員會的證詞中說：「政府的最基本責任是確保法治，使人民能夠安全生活而無所畏懼。司法部將繼續努力履行這樣莊嚴的責任。」

    俄亥俄州立大學（Ohio State University）法學教授肖恩（Peter Shane）說明，只有在當地政府邀請下，聯邦人員才能部署在美國城市中以執行當地法律。肖恩說：「總體來說，聯邦機構沒有任何法定支配權，所以不能直接派遣聯邦執法人員協助當地執法。」他補充說明：「如果（當地政府）有請求聯邦的幫助，聯邦政府就可以提供幫助，但必須有提出請求。」

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