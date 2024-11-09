海水暖化重創希臘貽貝產業 漁民捕獲量暴跌90％

今年夏季炎熱導致海水溫度過高，嚴重影響貽貝（淡菜）生產國希臘，漁民透露今年捕獲數量下降了90%。（路透）

2024/11/09 19:51

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕氣候暖化為全球帶來許多災害。今年夏季炎熱導致海水溫度過高，嚴重影響貽貝（淡菜，學名「綠殼菜蛤」）主要生產國之一希臘，漁民透露今年的捕獲數量下降了90%，而收穫欠缺衝擊當地漁民生計，目前許多人正尋求國賠或轉向尋找新工作。

路透報導，氣候變遷導致海水溫度上升，今年是三年內第二次影響希臘北部的貽貝捕獲，當地漁民透露今年捕獲貽貝數量下降了90%，明年可能更慘澹。一名漁民札卡爾卡斯（Anastasios Zakalkas）說「明年收穫預計會下降100%，我們不知道新的一年該如何謀生，因為我們是唯一的工作就是捕撈貽貝」。

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報導指出，地中海國家特別容易受到氣候變遷影響，據統計，今年每月溫度都高於過去平均，尤其7月份熱浪襲擊了希臘，導致其主要貽貝產區塞爾邁灣（Thermaic Gulf）的海水溫度，連續好幾天超過攝氏30度，溫度太高，讓貽貝無法生存，而希臘的養殖場幾乎都集中在同一地區，因此打擊最嚴重。除了希臘，同為貽貝產區的西班牙，也出現大規模死亡慘況。

根據希臘水產養殖組織（HAPO）的數據，2021年希臘水產養殖產值超過6.19億歐元（約新台幣214億元），在歐洲排名第三，僅次法國和西班牙。希臘做為貽貝主要生產國之一，每年出口近2萬噸的貽貝。而對於小鎮基米納（Kymina）的100多個貽貝養殖家庭來說，未來似乎黯淡無光。目前許多人正尋求國賠以償還債務，而其他人則嘗試在工廠找到新工作。

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