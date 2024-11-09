聰明大象自己拿水管沖澡很會喔！洗不同部位還會不同握法

德國柏林動物園的大象Mary會用水管沖澡。圖為大象用象鼻往自己身上噴水降溫。示意圖。（美聯社檔案照）

2024/11/09 18:48

〔編譯管淑平／綜合報導〕大象是很聰明的動物，柏林動物園的大象「瑪莉（Mary）」再度證明這一點。德國柏林洪堡大學研究人員8日發表報告指出，瑪莉會使用水管自己洗澡，而且會依牠要清洗的部位不同，調整掌握水管的方式，展現出令學者驚訝的工具使用能力。

大象一向重視照顧自己的皮膚，會在泥漿中打滾做泥漿浴、把沙土灑在自己身上，用象鼻噴水，保持身體涼爽和保護皮膚。但是這隻亞洲象瑪莉展現出更進階的技巧：會用水管替自己沖澡。這篇在《當代生物學（Current Biology）》期刊發表研究報告，記錄瑪莉使用水管沖澡的能力，柏林洪堡大學神經科學家布雷希特（Michael Brecht）讚嘆，「瑪莉真的很會沖澡」。

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《紐約時報》8日報導，布雷希特實驗室的博士生考夫曼（Lena Kaufmann）是在觀察動物園管理員晨間例行工作時，發現瑪莉的這項能力。其他大象都需要管理員幫忙沖洗，但瑪莉只需要管理員遞給牠水管，牠就會用象鼻捲起水管，「然後開始自己洗澡，真的沖洗自己全身各部位」。更令人驚訝的是，瑪莉的照顧員說，他們並沒有訓練瑪莉使用水管。

而且瑪莉沖澡有多種不同的技巧：牠要沖洗身體側面時，會緊握水管靠出水口的末端，像人拿著蓮蓬頭一樣，對著要洗的部位沖洗，身體也會配合沖澡調整姿勢；要沖洗背部時，就握住後面一點，像使用套索般，把水管甩過自己的頭頂灑水。

瑪莉甚至能根據不同水管的特性，調整使用方式，牠通常使用動物園慣用的直徑約1英寸水管，這時幾乎都用水管沖洗，但如果給牠比較硬、厚重一點的水管，牠會比較需要靠象鼻噴水。考夫曼說，瑪莉似乎了解，大、厚重的水管「不那麼好用」。

有趣的是，動物園裡還有另一隻大象會用水管，但似乎是在惡作劇。有一天瑪莉沖澡時，年輕同伴「安查莉（Anchali）」到旁邊用象鼻抓起水管，把水管折彎，之後又改變握法緊壓住折彎處中斷水流。這也是一種複雜的操縱物體行為，而且安查莉經過幾次後，愈加熟練，阻止水流的時間愈來愈長。

研究人員好奇這是惡作劇，還是只是玩耍？於是做了測試，給安查莉兩條水管，其中一條是瑪莉用過的，認為牠或許會偏好選擇瑪莉用過的，而非隨機選。測試顯示，安查莉是把任何靠近牠的水管折彎，不過由於測試樣本少，研究人員尚未下定論。

布雷希特認為，「搞破壞」的假設更具說服力，因為安查莉是在瑪莉一次對牠展現出攻擊性後不久，開始出現這樣的行為，可能要「報復」，而且牠後來還有第二種中斷水流方式，就是直接用象鼻壓著水管。布雷希特說，「如果牠想出兩種都非常複雜且很有目的性的行為，那我認為，最好的解釋就是牠在設法破壞（瑪莉）沖澡」。考夫曼認為這種解釋「太牽強」，可能只是好玩，或者要吸引工作人員注意而意外中斷水流，但是這種干擾行為值得進一步探究。

這項研究是最新證據顯示，大象能以複雜方式使用工具和操縱物體。之前已有研究呈現出，大象會剝香蕉皮、用樹枝趕蒼蠅。考夫曼說，對人來說，使用水管或許是很簡單的是，但是對動物而言「非常複雜」，不過大象或許「對水管有某種程度的直覺了解，因為水管很像象鼻」。

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