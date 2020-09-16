時速5公里！颶風莎莉「漫步」破壞力大 暴洪警報發布

佛州彭薩科拉市中心街道淹水。（美聯社）

2020/09/17 00:52

〔即時新聞／綜合報導〕颶風莎莉（Sally）週三凌晨直撲墨西哥灣沿岸，儘管強度已從2級降至1級，但由於移動速度牛步，時速僅5公里，破壞力大增，帶來「歷史性和災難性的洪水」。

綜合外媒報導，根據美國國家颶風中心（NHC）指出，當地時間16日凌晨，莎莉以2級颶風強度從阿拉巴馬州格爾夫海岸（Gulf Shores）附近登陸，最高風速達每小時168公里，目前強度已降至1級，最大風速每小時130公里。

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由於莎莉移動速度緩慢，平均時速僅5公里，相當於人的行走速度，導致暴風圈行經地區遭受長時間的風雨肆虐，阿拉巴馬州和佛羅里達州超過50萬戶停電，佛州彭薩科拉（Pensacola）市中心街道淹水已高達1公尺。

美國國家氣象局（NWS）阿拉巴馬州莫比爾（Mobile）分部的預報員埃弗索爾（David Eversole）表示，「莎莉的移動速度如此緩慢，只會不斷帶來猛烈襲擊，用暴雨和強風肆虐行經地區。這就是一場惡夢。」

NWS墨比爾分布已發布「暴洪警報」（flash flood emergency），指出現在情況已對人類生命造成嚴重威脅，呼籲民眾立即到地勢更高的地方。

目前有些地區雨量已達15英寸（約380毫米），颶風中心表示，「歷史性和災難性的洪水正在發生」，預計降雨量將高達35英寸（約890毫米）。

佛州彭薩科拉市中心街道淹水。（美聯社）

莎莉颶風週三凌晨從阿拉巴馬州格爾夫海岸附近登陸，圖為墨比爾地區災情。（法新社）

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