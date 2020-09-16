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    名字不夠用！今年颶風狂生成 創大西洋史上第2多

    2020/09/16 18:22
    2020年大西洋颶風生成活躍，圖為16日大西洋熱帶氣旋現況。（圖取自美國國家颶風中心）

    2020年大西洋颶風生成活躍，圖為16日大西洋熱帶氣旋現況。（圖取自美國國家颶風中心）

    〔即時新聞／綜合報導〕2020年大西洋颶風生成活躍，今年預先表列的颶風名字用到剩一個；若後續再有颶風出現，將動用希臘字母名單命名，創下史上第2次紀錄。

    美國國家颶風中心14日報告指出，大西洋上同時有5個熱帶氣旋，分別為Paulette、Rene（目前已消散）、Sally、Teddy、Vicky。預先列好的「2020大西洋熱帶氣旋名單」共有21個名稱，目前剩下最後一個「Wilfred」還沒使用。

    世界氣象組織（WMO）表示，「大西洋熱帶氣旋名單」設計成男、女名稱交替出現，並按英文字母順序排序，名單6年輪用一次。如果某颶風具毀滅性、致命性，其名稱將從名單上「退役」，另擇新名字遞補。

    2020年大西洋颶風命名名單即將用完。（圖取自WMO）

    2020年大西洋颶風命名名單即將用完。（圖取自WMO）

    WMO說，如果今年的颶風名稱用完，將接續使用「希臘字母」命名，如Alpha、Beta、Gamma、Delta等。2005年就曾破紀錄使用希臘字母名單，當年動用了6個希臘字母名稱。

    若大西洋颶風名單不夠用，將接續使用希臘字母命名。（圖取自WMO）

    若大西洋颶風名單不夠用，將接續使用希臘字母命名。（圖取自WMO）

    天氣風險公司總監賈新興也分享相關資訊，並補充說明道，目前為止已經生成20個颶風（tropical storms），是大西洋史上第二多的一年，和1933年並列第二名；最多的一年是2005年的27個颶風。

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