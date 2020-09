上次發生在50年前！大西洋5氣旋共舞 史上第二次

2020/09/15 11:28

〔即時新聞/綜合報導〕隨著高壓重新接管,西太平洋熱帶擾動發展再次沉寂,不過在地球的另一端卻超級熱鬧,在大西洋竟同時有5個氣旋正在發展,是北大西洋有紀錄以來第二次出現5旋共舞的畫面,上一次出現是在近50年前的1971年。

據《CNN》報導,現大西洋海面相當熱鬧,竟同時有5個氣旋正在發展,分別是目前正位於百慕達海域的颶風「波萊特」(Paulette)、即將在美國墨西哥灣沿岸登陸的颶風「薩利」(Sally)、在大西洋中部生成的熱帶低壓「雷恩」( Rene)、位於南美洲東北部海域正朝西北方向行進的熱帶風暴「泰迪」(Teddy)以及正從非洲西部向西行進的熱帶風暴「維琪」(Vicky)。

美國國家颶風中心(National Hurricane Center)表示,這是自1971年以來首次出現這種情況,也是有史以來的第二次。

颶風「薩利」預計將登陸美國路易斯安那州至密西西比州之間,對當地構成威脅,而颶風「波萊特」則會影響大安地列斯群島、巴哈馬及美國部分地區;熱帶風暴「泰迪」則持續發展有機會成為今年大西洋第8個颶風;熱帶低壓「雷恩」則不會對陸地造成威脅,預計未來幾天內消散。

最新形成的熱帶風暴「維琪」也不會對陸地構成威脅,但是其為今年大西洋第20個命名的氣旋,創下大西洋颶風季最快生成的第20個風暴,原紀錄為2005年10月5日生成的熱帶風暴「泰米」(Tammy),本月14日生成的「維琪」將這項紀錄記錄提前了21天。

We are issuing advisories on five tropical cyclones over the Atlantic basin. This ties the record for the most number of tropical cyclones in that basin at one time, last set in Sept 1971. See https://t.co/tW4KeFW0gB for the latest updates. #Paulette #Rene #Sally #Teddy #Vicky pic.twitter.com/K32RyJBqbo