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    上次發生在50年前！大西洋5氣旋共舞 史上第二次

    大西洋海面出現五旋共舞的畫面，上次出現是在1971年，也是史上第二次出現這種狀況。（美聯社）

    大西洋海面出現五旋共舞的畫面，上次出現是在1971年，也是史上第二次出現這種狀況。（美聯社）

    2020/09/15 11:28

    〔即時新聞／綜合報導〕隨著高壓重新接管，西太平洋熱帶擾動發展再次沉寂，不過在地球的另一端卻超級熱鬧，在大西洋竟同時有5個氣旋正在發展，是北大西洋有紀錄以來第二次出現5旋共舞的畫面，上一次出現是在近50年前的1971年。

    據《CNN》報導，現大西洋海面相當熱鬧，竟同時有5個氣旋正在發展，分別是目前正位於百慕達海域的颶風「波萊特」（Paulette）、即將在美國墨西哥灣沿岸登陸的颶風「薩利」（Sally）、在大西洋中部生成的熱帶低壓「雷恩」（ Rene）、位於南美洲東北部海域正朝西北方向行進的熱帶風暴「泰迪」（Teddy）以及正從非洲西部向西行進的熱帶風暴「維琪」（Vicky）。

    美國國家颶風中心（National Hurricane Center）表示，這是自1971年以來首次出現這種情況，也是有史以來的第二次。

    颶風「薩利」預計將登陸美國路易斯安那州至密西西比州之間，對當地構成威脅，而颶風「波萊特」則會影響大安地列斯群島、巴哈馬及美國部分地區；熱帶風暴「泰迪」則持續發展有機會成為今年大西洋第8個颶風；熱帶低壓「雷恩」則不會對陸地造成威脅，預計未來幾天內消散。

    最新形成的熱帶風暴「維琪」也不會對陸地構成威脅，但是其為今年大西洋第20個命名的氣旋，創下大西洋颶風季最快生成的第20個風暴，原紀錄為2005年10月5日生成的熱帶風暴「泰米」（Tammy），本月14日生成的「維琪」將這項紀錄記錄提前了21天。

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