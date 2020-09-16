中國地方財政危機！多地教師遭欠薪 人民狠批政府維穩第一

中國多地的教師指控當地政府欠薪，更懷疑是官員把錢都放進自己口袋；有些地方政府則聲稱「財政困難」，卻聘請大量輔警維穩，讓不少教師對政府心冷，只能憤而辭職離去。圖為人民幣。（美聯社）

2020/09/17 00:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國現狀內外交迫，除了先前的糧食問題，如今多地地方政府出現財政危機，外媒指出，中國多地的教師指控當地政府欠薪，更懷疑是官員把錢都放進自己口袋；有些地方政府則是聲稱「財政困難」，卻聘請大量輔警維穩，讓不少教師對政府心冷，只能憤而辭職離去。

《自由亞洲電台》報導，中國貴州、安徽、河南以及遼寧等省分都傳出有教師被拖欠薪水，最新的爭議在貴州爆發，有地區從2015年就開始出現這種狀況；安徽淮南則有網友指出，政府從2年前就開始拖欠教師考核獎金以及津貼。

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報導指出，過去中國地方政府就經常找藉口剋扣教師等公務員的薪資，引發罷教、請願，而地方政府的理由有些為「財政狀況緊張」，有些則是「正在籌措資金」，但最後仍出現欠薪狀況。

遼寧省也出現不少拖欠教師薪水的狀況，但強調財政緊張的政府卻不斷招募輔警，藉以處理糾紛。熟悉警務運作的當地居民認為，會不顧財務問題大舉請輔警，就是為了維穩以及經濟考量，因為輔警薪水低，但又能背政治黑鍋，「貪腐比較嚴重的地區經常以資金不足推卸老教師的工資，維穩是放在第一位」。

湖北的教師就對此相當不滿，懷疑財政壓力是官員貪污的藉口，欠款的薪資可能都跑進控制財政的常務副市長、市長、和市委書記等官員的口袋，更認為遼寧省的狀況是「中國教師現狀的縮影」，大嘆教育和保護政權比較之下顯得較不重要，因此不少教師，尤其是貧困地區的教師都心灰意冷，決定轉行。

經濟評論員金山則指出，地方政府拖欠教師薪水的問題和債務問題有直接關係，因為政府現在財政收入銳減，導致最弱勢的公務員被優先縮減開支，而教師在縣級的財政支付體系裡又沒什麼發言權，因而成為拖款的首選對象。

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