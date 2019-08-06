中國經濟蓬勃？ 王丹PO一圖打臉：如內部千瘡百孔的樹

2019-08-06 22:14

〔即時新聞／綜合報導〕中國經濟蓬勃？中國人士王丹今（6）日貼出一張由中國網路媒體製作的「2019上半年中國各省財政狀況一覽」圖表，顯示除上海外，全中國所有省市的財政皆是赤字，這讓王丹直言，中國就像「一棵大樹表面站立著，其實樹幹內部已經千瘡百孔」。

王丹在臉書上貼出由「格隆匯學堂」繪製，數據來源為「勾股大數據」、「財政部」的中國「2019上半年中國各省財政狀況一覽」，並表示「看看這張圖表吧：除了上海以外，全中國所有省市的財政全部都是赤字」。圖中顯示，盈餘的地區僅上海，盈餘 192.2億人民幣（約新台幣860億元）；接下來其他全都是赤字，赤字最少是天津的205.9（約新台幣935億元）億人民幣，最多的則是河南，赤字多達3990.1億人民幣（約新台幣1.78兆元）。

王丹指出，該圖雖是在微博中流傳，但不影響可信度，也認為這還只是「官方」數據，實際狀況可能比圖示的更糟。王丹形容，中國整體的經濟，猶如「一棵大樹，表面上還似乎站立著，其實樹幹內部已經千瘡百孔。」

「我們與中共這個邪惡政權的對抗，就是看誰能堅持到最後。」王丹也說，中國張牙舞爪的背後，又何嘗不是無限的驚慌失措呢？

有網友留言，「實際數字應該更可觀吧」、「中國蓬勃經濟是假象這件事，還是有許多人看不清」、「去年看到類似財報的時候，北上深廣福建等地都還有盈餘，現在只剩上海有賺了」。

但也有人提出質疑其真實性，王丹則留言回應，「那些覺得這些數據不可信的人，可以看看中國內部的人的信息。事實是問題比這個還嚴重。中產階級也在紛紛大逃亡。全世界都認為中國經濟很好，只有中國那些掌權者自己知道真相。」

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