中國言論審查變本加厲！脫口秀、相聲全面嚴格審核

中國文化旅遊部14日再下令，未來將重點加強審核脫口秀、相聲、話劇等演出活動，並要進行現場管制。圖為中國知名相聲演員郭德綱（左）與于謙（右）。（擷取自微博）

2020/09/16 23:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國嘻哈文化在2018年遭官方嚴重打壓，下令禁止「刺青、嘻哈、次文化、頹廢文化」，連紅遍全中國，甚至有不少台灣年輕觀眾的《中國有嘻哈》也被迫改名成《中國新說唱》，節目強調「說出正能量，唱出大情懷」。然而，中國官方卻仍嫌不足，文化旅遊部14日再下令，未來將重點加強審核脫口秀、相聲、話劇等演出活動，並要進行現場管制。

中國文旅部日前發表聲明指出，將實施「精細化管理」，對於各種演出活動、節目，凡涉及重大革命和歷史題材或有關國家、黨重大決策題材，還有民族、宗教、英雄烈士等題材，皆需要加強與相關部門的溝通，嚴格把關內容。

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另外，文旅部將對演出型節目進行「重點強化」及審核，對沉浸式演出活動（與觀眾互動進行演出），要加強演出全流程審核，防止出現宣揚封建迷信、淫穢色情及渲染血腥暴力等內容。對小劇場演出活動，要重點加強脫口秀、相聲以及話劇等節目的內容審核，並在現場監管。

對此，中國網民紛紛表示「有病吧？？？小劇場相聲就是要屎尿屁三俗才有意思」、「 越這樣管，年輕人就越被不受束縛的海外文化吸引，這不是文化自信，這是文化自盡」、「別審核了，乾脆取消吧！」、「快進到全面禁娛」、「這個故事的結局是: 年輕人就去看外面的世界了」。

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