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    中共強化民企統戰！中學者驚：目的只有「加強控制」

    中共黨中央近日加強統戰力道，透過發函向民營經濟界喊話「堅定跟黨走」，中國學者認為，該發函目的就是要「加強控制」。圖為中華人民共和國國旗。（美聯社資料照）

    中共黨中央近日加強統戰力道，透過發函向民營經濟界喊話「堅定跟黨走」，中國學者認為，該發函目的就是要「加強控制」。圖為中華人民共和國國旗。（美聯社資料照）

    2020/09/16 22:13

    〔即時新聞／綜合報導〕中共黨中央近日加強統戰力道，透過發函向民營經濟界喊話「堅定跟黨走」，其中包含在中國投資的港澳工商界人士，目的就是要維持「黨管人才原則」，建立民營經濟代表人士隊伍，中國學者則認為，該發函目的就是要「加強控制」。

    中國官媒《新華社》15日發佈中共中央辦公廳印發《關於加強新時代民營經濟統戰工作的意見》，要求各部門加強黨對民營經濟界的統戰任務，引導民營經濟人士「堅定不移聽黨話、跟黨走」，或是「高舉愛國主義」、「鞏固擴大政治共識」、「深化理想信念教育」、「加大思想引導力度」等，藉此確實加強統戰工作。

    該文件也訂出「明確工作範圍」，要求統戰工作得面對所有民營企業及民營經濟人士，包括民營企業出資人、控制人、持股經營者、民營投資機構自然人股東、民營中介機構合伙人等，其中也包含在中國投資的港澳工商界人士以及個體工商戶。

    不過中國河北邯鄲學院獨立文史學者馮智向《自由亞洲電台》指出，這份文件的目的不是拉攏，而是控制，是要加強對民營企業的控制，以建立黨中央的權威，也意味未來中國將只有一種經濟形勢。山西學者石向陽也強調，中共政府看上去漂亮的措施都是騙人的，對民營企業加強統戰、「加強控制」才是確實的。

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