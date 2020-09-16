中外交官滲透澳洲地方議員？ 中國外交部痛斥「無中生有」

澳洲調查州議員疑似遭中國政府滲透案，發現有中國駐雪梨總領事涉入，中國外交部發言人汪文斌（見圖）堅決否認，強調是特定媒體「無中生有、惡意污衊」。（法新社）

2020/09/16 23:25

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲警方與國安單位「澳洲安全情報組織」（ASIO）近期在調查州議員疑似遭中國政府滲透案中，發現其中竟有中國駐雪梨總領事涉入，中國外交部發言人汪文斌對此堅決否認，強調是特定媒體「無中生有、惡意污衊」，是澳洲的反華勢力在暗中煽動。

汪文斌在今天（16日）的例行記者會上強調，中國駐澳使領館一向遵守國際法和國際關係基本準則，特定媒體指稱「總領事館及其官員從事滲透活動」的說法純屬「無中生有、惡意污衊」，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

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他強調，中國奉行獨立自主的和平外交政策，從來不會、也沒有必要對其他國家搞什麼「干涉、滲透」，這不是中國的行事方式和文化基因，是澳洲內部有人「抹黑攻擊中國來煽動反華情緒」，毒化中澳關係氛圍，敦促澳方的一些人士停止將中國污名化的做法。

澳洲警方與ASIO近日調查新南威爾士州在野黨「勞工黨」州議員莫索曼（Shaoquett Moselmane）疑似遭到中國滲透一案時，發現該議員的華裔政治顧問張智森（John Zhang）與中國駐雪梨總領事館顧小傑、僑務領事孫彥濤等多名外交官的通聯記錄；有澳洲前外交官、國防部前任高層官員呼籲政府，緊急行動保護在中國的澳洲僑民，以免遭中國報復。

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