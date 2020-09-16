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    男點外賣吃到用過保險套 中國店老闆：那是氣球

    外送餐點中的保險套還打了結。（電視翻攝畫面）

    外送餐點中的保險套還打了結。（電視翻攝畫面）

    2020/09/16 18:38

    〔編譯陳成良／綜合報導〕中國浙江諸暨市一名張姓男子，日前一家人想吃宵夜就點了外賣，沒想到孩子吃到一半，突然吐出一個橡膠異物，仔細一看居然是個保險套，還是用過的，上面打了結。不過店家辯稱那應該是氣球，還強調自己沒用過保險套，不知道保險套長什麼樣。

    綜合中媒報導，張男12日晚間回到家，剛好有點餓，便在外賣平台花39元人民幣（約台幣168元），為全家訂了一份宵夜。餐點送到後，他先吃了，然後回房間休息，不久後就聽到妻子的尖叫聲。張男隨即上前查看，赫然就發現12歲兒子在馬鈴薯的菜餚中吃到一個非常像保險套的橡膠物品。張男還把它塞入自己口中，嚼了好一會時間，卻發現都嚼不碎

    張男回憶說，這個保險套打了結，肯定是用過的，如果是新的不會被打結。隨後，張男拍照留下證據，之後就把菜扔了。

    事後，張男找到店家，要求給個公道，但老闆看了照片卻狡辯，「這根本就不是保險套，似乎是一個氣球。」老闆還說，他到目前都從來沒有使用過保險套，根本都不知道保險套長什麼樣子。

    外送員也表示，在送餐點的過程從未有人打開過此外賣，所以這個保險套到底是怎麼進入到菜中，真的是沒有人能夠說得清。目前，當地監管部門已經介入此事。

    苦主張先生向媒體投訴這段恐怖經歷。（電視翻攝畫面）

    苦主張先生向媒體投訴這段恐怖經歷。（電視翻攝畫面）

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