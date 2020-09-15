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    同意歐盟訪新疆 中國反酸：相信歐方能解决自身人權問題

    歐盟要求參訪新疆，中國外交部發言人汪文斌表示中方同意，願作安排。（路透）

    歐盟要求參訪新疆，中國外交部發言人汪文斌表示中方同意，願作安排。（路透）

    2020/09/15 21:39

    〔即時新聞／綜合報導〕中國近期為對抗美國，積極拉攏歐盟加入自己的陣營，但中共打壓人權的事實已為各界詬病許久，歐盟及其成員國曾多次公開譴責中國政府。日前歐盟方面提出希望參訪新疆的要求，中方竟同意，還稱願意安排，但也酸歐洲應該先解決好自身存在的人權問題，中國不接受別人來教導何謂「人權」！

    綜合中媒報導，中國外交部發言人汪文斌今天（15日）針對歐盟官員提出「希望能對中國新疆問題進行獨立調查」的要求作回應，汪文斌引述中國國家主席習近平的「金句」：「世界上沒有放之四海而皆準的人權發展道路，人權保障沒有最好，只有更好。」對於外界想要調查中國人權爭議，汪文斌要各國先做好自己的事。

    汪文斌反控歐洲內部也存在不少人權問題，「一些歐盟成員國種族主義、極端主義、少數族裔問題抬頭，反猶太、反穆斯林、反黑人等言論和惡性事件頻頻發生」，「相信歐方能夠解決好自身存在的人權問題。」嗆明中國不接受人權「教師爺」，反對搞「雙重標準」。

    習近平在昨天（15日）的中歐特別峰會上就稱，「涉港、涉疆問題的實質是維護中國國家主權、安全和統一，保護各族人民安居樂業的權利。」中國反對任何人、任何勢力在中國製造分裂動亂，也堅決反對任何國家干涉內政。

    汪文斌說，中方一直歡迎包括歐洲在內的各國朋友到新疆走一走，「去實地了解新疆的真實情況，而不是道聽塗說，偏信那些刻意編造的謊言。」既然歐盟及其成員國駐中大使提出希望訪問新疆，那麼中方已經同意並願安排，「現在球在歐方一邊」，但他也說，「同時我也要說明一點，我們反對搞『有罪推定』式的所謂調查」。

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