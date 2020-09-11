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    涉新疆問題中國禁報《花木蘭》 黃之鋒：「助攻」抵制行動？

    電影《花木蘭》因為牽涉新疆問題，遭受劇烈反彈，中共為滅火，禁止中國媒體報導。（路透）

    電影《花木蘭》因為牽涉新疆問題，遭受劇烈反彈，中共為滅火，禁止中國媒體報導。（路透）

    2020/09/11 18:54

    〔即時新聞／綜合報導〕迪士尼新片《花木蘭》（Mulan）女主角劉亦菲挺港警，在電影上映前就有抵制聲浪出現，而今又被發現片尾字幕特別標明感謝中國新疆吐魯番公安局、中共宣傳部門，再惹爭議。對此，中共為滅火，竟要國內主要媒體不要報導有關電影的新聞，前香港眾志秘書長黃之鋒酸說，中國政府此舉是變相助攻抵制《花木蘭》，讓迪士尼票房下跌。

    《路透》10日獨家報導指出，有消息人士透露「中國中央互聯網信息辦公室」（CAC）指示中國主要媒體禁止報導《花木蘭》電影的有關消息，雖未說明原因，但消息人士都認為是因為電影牽涉新疆問題，在海外受到劇烈反彈所致，為免中國人民討論，遂下達指示乾脆連報都別報。

    《路透》昨天就表示，該片明顯是為吸引中國觀眾而量身打造，敲定是在11日於中國上映的《花木蘭》，若無法在中國媒體上宣傳，勢必衝擊票房。

    黃之鋒今天在臉書上說，抵制《花木蘭》原先只是因為劉亦菲支持港警，但是當國際社會揭發電影牽涉新疆集中營爭議時，抵制聲浪更大，外界對中共打壓人權的事實更加關注。中共為滅火竟替杯葛行動「助攻」，寧願禁止中國傳媒報導，引致迪士尼票房下跌，也不要電影觸發外交風波，引來中國人民與國際更關注新疆暴行。

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