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    財神還沒到！4/3 威力彩、今彩539頭獎均摃龜

    今晚（3日）開獎的今彩539及威力彩頭獎均摃龜。（台彩提供；本報合成）

    今晚（3日）開獎的今彩539及威力彩頭獎均摃龜。（台彩提供；本報合成）

    2025/04/03 22:17

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3日）開獎的第114000083期今彩539頭獎及第114000027期威力彩頭獎均摃龜。

    第114000027期威力彩中獎號碼為「第一區：02、09、15、21、29、36。第二區：07」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共8注中獎，每注可得15萬元；肆獎共30注中獎，每注可得2萬元；伍獎共206注中獎，每注可得4000元；陸獎共1369注中獎，每注可得800元；柒獎共2534注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬4253注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬7998注中獎，每注可得100元；普獎共3萬2934注中獎，每注可得100元。

    第114000083期今彩539中獎號碼為「05、16、23、31、39」。頭獎摃龜；貳獎共161注中獎，每注可得2萬元；參獎共5740注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬5999注中獎，每注可得50元。

    第114000083期39樂合彩中獎號碼為「05、16、23、31、39」。四合共11注中獎，每注可得21萬2500元；三合共189注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7118注中獎，每注可得1125元。

    第114000083期3星彩中獎號碼為「238」。壹獎共79注中獎，每注可得5000元。

    第114000083期4星彩中獎號碼為「9630」。壹獎共13注中獎，每注可得5萬元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

    威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

    威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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