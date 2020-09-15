香港普及檢測14天 逾178萬人受檢、新增確診26例

香港自本月1日起實施「普及社區檢測計畫」，並於昨日結束為期14天的計畫，累計有約178萬3千人接受檢測，對此港府稱受檢人數占香港人口約2成算是達標。（彭博）

2020/09/15 06:44

〔即時新聞／綜合報導〕針對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，香港自本月1日起實施「普及社區檢測計畫」，並於昨日結束為期14天的計畫，累計有約178萬3千人接受檢測，對此港府稱受檢人數占香港人口約2成算是達標，並指未來將繼續針對高危人群和特定群組進行檢測。

香港原定為期7日的「普及社區檢測計劃」，在兩度延長後於14日晚間結束，截至13日晚間累計找出26例新增確診病例，本次累計有約178萬3千人接受檢測，其中有約137萬6千名民眾是透過線上預約檢測，並有超過300起個案指個人資料被他人用於登記預約，其中161宗個案懷疑涉及盜用他人的個人資料，已轉交警方處理。

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據港府指出，本次有6000多名醫護人員和學員負責進行採樣，以及4000多名現職和退休公務員負責支援工作。至於中國方面派出的支援隊成員有570多名，港府稱這些人日以繼夜在臨時氣膜實驗室工作，成功完成任務，實在值得敬佩。

負責統籌檢測計畫的港府公務員事務局局長聶德權則指出，接受採樣的人口比例已超過兩成，認為達到計畫的目標，針對是否再推行普及檢測，他則說未來將集中針對高危人群和特定群組進行檢測。

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