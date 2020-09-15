為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    香港普及檢測14天 逾178萬人受檢、新增確診26例

    香港自本月1日起實施「普及社區檢測計畫」，並於昨日結束為期14天的計畫，累計有約178萬3千人接受檢測，對此港府稱受檢人數占香港人口約2成算是達標。（彭博）

    香港自本月1日起實施「普及社區檢測計畫」，並於昨日結束為期14天的計畫，累計有約178萬3千人接受檢測，對此港府稱受檢人數占香港人口約2成算是達標。（彭博）

    2020/09/15 06:44

    〔即時新聞／綜合報導〕針對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，香港自本月1日起實施「普及社區檢測計畫」，並於昨日結束為期14天的計畫，累計有約178萬3千人接受檢測，對此港府稱受檢人數占香港人口約2成算是達標，並指未來將繼續針對高危人群和特定群組進行檢測。

    香港原定為期7日的「普及社區檢測計劃」，在兩度延長後於14日晚間結束，截至13日晚間累計找出26例新增確診病例，本次累計有約178萬3千人接受檢測，其中有約137萬6千名民眾是透過線上預約檢測，並有超過300起個案指個人資料被他人用於登記預約，其中161宗個案懷疑涉及盜用他人的個人資料，已轉交警方處理。

    據港府指出，本次有6000多名醫護人員和學員負責進行採樣，以及4000多名現職和退休公務員負責支援工作。至於中國方面派出的支援隊成員有570多名，港府稱這些人日以繼夜在臨時氣膜實驗室工作，成功完成任務，實在值得敬佩。

    負責統籌檢測計畫的港府公務員事務局局長聶德權則指出，接受採樣的人口比例已超過兩成，認為達到計畫的目標，針對是否再推行普及檢測，他則說未來將集中針對高危人群和特定群組進行檢測。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    無端收到港府篩檢簡訊 周庭透露身分證號碼「被登記」
    2020/09/10 09:22

    無端收到港府篩檢簡訊 周庭透露身分證號碼「被登記」
    香港武肺普檢136萬人 驗出18起新個案
    2020/09/10 08:41

    香港武肺普檢136萬人 驗出18起新個案

    香腸帶你「僞出國」中秋烤肉好Chill
    香港普篩已驗出16例確診 疑出現首例「假陽性」
    2020/09/08 15:09

    香港普篩已驗出16例確診 疑出現首例「假陽性」
    有鬼！ 香港全面普篩今開跑 黃之鋒6點懶人包籲杯葛
    2020/09/01 17:30

    有鬼！ 香港全面普篩今開跑 黃之鋒6點懶人包籲杯葛
    武漢肺炎》香港普篩已34萬人登記 竟爆有人「被登記」！
    2020/08/30 23:14

    武漢肺炎》香港普篩已34萬人登記 竟爆有人「被登記」！
    武漢肺炎》香港9/1全民檢測已34萬人登記 專家：勞民傷財
    2020/08/30 12:32

    武漢肺炎》香港9/1全民檢測已34萬人登記 專家：勞民傷財
    國際今日熱門
    離奇虐童！男嬰住院「吐血」逾20次 竟是年輕媽強灌不明血液入嘴
    2020/09/14 11:26

    離奇虐童！男嬰住院「吐血」逾20次 竟是年輕媽強灌不明血液入嘴

    川普政策智囊余茂春傳被中國族譜除名 網酸：演表忠戲給皇上看
    2020/09/14 08:16

    川普政策智囊余茂春傳被中國族譜除名 網酸：演表忠戲給皇上看

    北京「狗不理」包子被吐槽難吃、太貴 報警處理又惹毛網友
    2020/09/14 09:40

    北京「狗不理」包子被吐槽難吃、太貴 報警處理又惹毛網友

    武漢肺炎》以色列每天暴增4000起病例！ 將展開3週全國封鎖
    2020/09/14 10:07

    武漢肺炎》以色列每天暴增4000起病例！ 將展開3週全國封鎖

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播