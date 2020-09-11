疑洩露美擁有中俄未知核武 川普否認：我只是說美國很強

美國知名記者伍華德的新書披露，川普曾說美國擁有中俄「從未聽聞」的武器系統。（法新社）

2020/09/11 16:19

〔即時新聞／綜合報導〕曾揭發美國水門案的《華盛頓郵報》知名記者伍華德（Bob Woodward），在即將出版的新書《憤怒》（Rage，暫譯）中爆料，川普曾在受訪時表示，美國擁有中俄「從未聽聞」的武器系統，且疑似脫口稱是核武，引發各界關注。川普10日回應，否認洩露任何軍事機密，稱自己只是要說美國擁有世界上最強的武器。

綜合外媒報導，伍華德在新書披露這段去年12月5日錄下的訪談內容，川普當時說道，「我建立了一個核...一個武...我建立了一個武器系統，武器系統，是我國從未有過的；我們有大家沒看過或聽過的東西，我們有（俄羅斯總統）普廷（Vladimir Putin）和（中國國家主席）習近平從未聽聞的東西，這東西很驚人」。

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伍華德也寫道，他隨後已透過多位匿名人士證實，美國確實有個秘密的武器系統；這些匿名人士並未透露相關細節，不過他們對於川普揭露這項事實感到驚訝。

對此，川普當地時間10日在美國密西根州的造勢場合上回應，「我說我們有飛彈、火箭等武器系統，是大家從未見過的，習近平不會喜歡它，普廷也不會喜歡它，然後他們就說我洩露軍事機密，不，我只是想讓人們知道，我們擁有世界上最強的武器」。

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