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    美記者新書揭密 川普：金正恩跟我說他如何殺死姑丈

    川普2018年首次與北韓領導人金正恩見面時，就覺得他「非常聰明」，而金正恩連他如何殺死姑丈張成澤，都跟川普說，圖為2018年川金會。（美聯社）

    川普2018年首次與北韓領導人金正恩見面時，就覺得他「非常聰明」，而金正恩連他如何殺死姑丈張成澤，都跟川普說，圖為2018年川金會。（美聯社）

    2020/09/11 11:07

    〔即時新聞／綜合報導〕美國知名記者伍華德（Bob Woodward）近期即將推出的新書《Rage》（憤怒），搜集18段與美國總統川普及其他專家訪談的內容，透露川普2018年首次與北韓領導人金正恩見面時，就覺得他「非常聰明」，而金正恩更是將所有事情都告訴川普，連他如何殺死姑丈張成澤，都跟川普說。

    據《美聯社》報導，根據伍華德筆下內容，2018年新加坡川金會時，川普就覺得金正恩「非常聰明」，而當談論到核武議題時，川普透露，對於美國情報機構稱北韓絕對不會放棄核武這件事，他根本不信，並指稱美國中央情報局（CIA）「不懂」要如何處理平壤。

    《美聯社》指出，金正恩很開心能受到川普關注，他在寫給川普的信中更稱川普為「閣下」，並且寫下他相信他與川普之間「深厚又特殊的友誼將成為一股神奇力量」，而川普也直指金正恩會將所有事情都告訴他。

    針對外界批評3次川金會毫無成果，只讓北韓躍上國際舞台，讓金正恩成為全球焦點，對此，川普依舊不予理會，他說，「就花了我2天，我見了他，然後我什麼都沒有放棄」。川普形容，北韓擁核就像看待房產一樣珍貴，但就是「無法賣出」而已。

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