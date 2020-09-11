軍情動態》爭取近2600億訂單 南韓K2PL戰車前進波蘭國防展

南韓現代Rotem公司近日前往波蘭2020國際國防工業展覽會（MSPO），展出全新K2PL主力戰車模型。（圖擷取自南韓現代Rotem官網）

2020/09/11 13:51

〔即時新聞／綜合報導〕南韓現代Rotem公司近日前往波蘭2020國際國防工業展覽會（MSPO），在會場上展出全新K2PL主力戰車模型，欲爭取波蘭軍事現代化標案88.5億美元（約為新台幣2593億元）大單，可望在未來透過聯合生產方式，為波蘭打造逾800輛K2PL主力戰車。

據《Defence Blog》報導，現代Rotem公司在波蘭MSPO2020公佈全新K2PL主力戰車，並向波蘭爭取訂單，透過聯合生產方式，打造逾800輛K2PL主力戰車，協助波蘭汰換蘇聯設計的T-72及PT-91戰車。目前整筆陸軍現代化標案金額高達88.5億美元（約為新台幣2593億元），如果現代集團勝出，那會是現代集團首次出口主力戰車。

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《Defence Blog》指出，現代集團官方表示，「我們期待與波蘭公司合作，像是波蘭軍備集團（PGZ），K2PL戰車將在波蘭生產，而我們會向波蘭公司提供相關技術」，現代集團還指出，「我們幾年前就開始生產這輛主力戰車，且我們的技術在業界占有領先地位」。

根據波蘭軍事專家拉特卡（Damian Ratka）說法，K2PL主力戰車為了擁有更好的防禦，在側面和正面裝甲都有進行相關改善。駕駛位置位於車體前部的中間，除能提供更高能見度外，亦將更方便進出，也代表著在彈藥儲存方面，K2PL主力戰車擁有更高的安全性。

南韓現代Rotem公司近日前往波蘭2020國際國防工業展覽會（MSPO），展出全新K2PL主力戰車模型。（圖擷取自南韓現代Rotem官網）

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