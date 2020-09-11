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    訪台捷克企業被禁入中國 捷商：本來就沒想做中國生意

    中國官媒報導，中國將對捷克參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）率團訪台一事進行報復行動，禁止隨團訪問的捷克企業在中國做生意，隨團人士也都將被禁止進入中國。（資料照）

    中國官媒報導，中國將對捷克參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）率團訪台一事進行報復行動，禁止隨團訪問的捷克企業在中國做生意，隨團人士也都將被禁止進入中國。（資料照）

    2020/09/11 10:52

    〔即時新聞／綜合報導〕中國官方媒體報導，中國將對捷克參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）率團訪台一事進行報復行動，禁止隨團訪問的捷克企業在中國做生意，隨團人士也都將被禁止進入中國。捷克商界人士認為，本來就沒有想進入中國市場，而中國的報復行動也在意料之中，但如此幼稚與規定得這麼清楚讓人驚訝。

    《中國日報》（China Daily）報導引述知情人士表示，韋德齊訪問團的捷克企業將被禁止進入中國市場，代表團的所有人也將禁止入境中國。韋德齊率領的捷克訪問團包含政治界、商業界、學術界等89人，在8月30日至9月4日訪問台灣。

    《iROZHLAS》報導，訪問團中有36家中小型公司的代表，他們在出來前就表示願意面對中國的報復行動。這次來台訪問的Generi生技公司執行長哈魯薩（Radovan Haluza）指出，他的企業本來就不想進入中國市場，因為他們不需要透過中國的「政治影響力」來獲取成功，訪台的行動本來就預料會被中國「懲罰」，但是中國和歐洲的想法差距如此大，還是讓人感到遺憾。

    捷台商會會長狄維什（Pavel Diviš）表示，中國的報復是在意料之中，但是沒想到會如此幼稚且規定得這麼清楚，這讓人感到驚訝。他還說，中國的反應是延續先前的聲明，包括中國大使館寫給已故前議長柯加洛（Jaroslav Kubera）的信，以及中國外交部長王毅威脅捷克人訪台「將付出深重代價」。

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