捷克鋼琴商因議長訪台丟中國700萬訂單 富豪霸氣全買捐學校

捷克鋼琴製造商佩卓夫（Petrof）以嚴格的手工製造而聞名，使價格遠高於平均水準，近年來每年生產大約7000架鋼琴，其中大部分用於出口，中國市場佔總銷量的35%。（法新社資料照）

2020/09/09 09:43

〔即時新聞／綜合報導〕捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）日前訪問台灣，惹怒中國外交部長王毅嗆要捷克「付出代價」，捷克著名的鋼琴製造商佩卓夫（Petrof）就被中國退貨，損失一筆百萬的訂單。消息曝光後，捷克億萬富豪寇馬克（Karel Komárek）決定買下這些鋼琴，並將這些鋼琴捐給捷克的學校。

佩卓夫鋼琴總裁佩卓夫瓦（Zuzana Ceralova Petrofova）日前表示，有北京的客戶突然取消了價值530萬捷克克朗（約合新台幣700萬元）的一筆訂單，有北京的客戶對他們說，中國傳言要對捷克的商品實施制裁，他無法負擔罰款，所以取消訂單。中國市場佔佩卓夫鋼琴總銷量的35%，該公司擔心捷克與中國關係的惡化，會影響公司的業務。

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《iROZHLAS》報導，寇馬克表示，當他們發現佩卓夫鋼琴被中國拒買後，他和妻子就決定以基金會的名義購買這11架鋼琴，並且將這些鋼琴分配給捷克的學校，希望這11架鋼琴能夠成為捷克自豪和凝聚力的象徵。

佩卓夫瓦讚賞寇馬克的慷慨，他說，對於寇馬克能快速處理這筆訂單的決心感到驚訝，很高興這些鋼琴將被分配到捷克的學校。

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