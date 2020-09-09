台海軍情》不甘被看光！中智庫：美軍RC-135S疑冒充大馬飛機

美軍RC-135S「眼鏡蛇球」偵察機。（圖取自美國空軍官網）

2020/09/09 22:02

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國智庫、北京大學「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）證實，美空軍1架電碼為「AE01CE」的RC-135S「眼鏡蛇球」（Cobra Ball）偵察機，台灣時間9日凌晨3時從日本沖繩嘉手納基地向北起飛後信號消失。隨後1架電碼「752B29」、國籍顯示為「馬來西亞」的飛機進入黃海空域，並從淩晨5時許起持續盤旋至上午11時才離開，期間距離中國山東領海基線最近時約56海里。

據《環球時報》旗下網站《環球網》推測，美軍是利用RC-135S掛虛假電碼對解放軍在渤海的軍演進行偵察，收集彈道飛彈信號特徵。

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「南海戰略態勢感知」稱，這是近日來記錄到第三次美軍使用虛假電碼對中國進行偵察的案例。在此之前，美軍一架RC-135W電子偵察機被曝於8日前往南海，而該機在飛行過程中疑似也採用虛假電碼的方式偽裝成了馬來西亞飛機，在中國海南島和西沙群島之間密集飛行。

9月3日也有一架美軍RC-135W偵察機疑似採用的虛假電碼進入南海，在回程時又變回了該機的真實電碼。

《環球網》報導，對於美軍近期在中國週邊活動頻繁、軍機在沿海高頻度抵近偵察等情況，中國國防部新聞發言人吳謙大校在8月27日的國防部例行記者會上回應稱，近期，美方加大對華挑釁施壓力道，對此中方的態度清晰明確：一是反對，二是不怕。中國軍隊將堅定捍衛國家主權、安全、發展利益，堅定維護世界和地區和平穩定。他說，中方奉勸美方一些政客認清現實，保持理性，停止挑釁，推動兩國兩軍關系回到正確的軌道。

中國智庫公布的美軍RC-135S偵察機航跡圖（翻攝自「南海戰略態勢感知計畫」微博）

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