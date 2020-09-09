再批極權不輸希特勒 蔡霞分析中共垮台三路徑

蔡霞（前）今日再流出一段錄音，她痛批中共用暴力恐怖維持極權體制，不亞於希特勒法西斯，並分析中共垮台的三種方式，還爆出現在中國政府財政沒錢。（左圖取自歐新社、右圖取自微搏，本報合成）

2020/09/09 21:38

〔即時新聞／綜合報導〕中國境內「反習」聲浪越滾越大，中共中央黨校退休教授蔡霞私下批評習近平「蠢到極點」，在錄音曝光後，遭開除黨籍及剝奪退休待遇；今（9）日網路上再流傳蔡霞另一段錄音，痛批中共用暴力恐怖維持極權體制，不亞於希特勒法西斯，並分析中共垮台的三種方式，還爆出中國政府現在財政上已經沒錢。

綜合媒體報導，蔡霞日前透過推特透露，在中國的親屬幫忙去銀行領錢，卻被告知帳戶被凍結了，進一步追查得知，中共8月17日開除她黨籍、取消退休待遇，8月20日就直接凍結銀行帳戶，要讓她連之前的存款都領不出來，想置蔡霞於「貧餓病痛」的困境，進而逼入絕境。

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蔡霞今流出的錄音中表示，之所以造成現在這個局面，而且9千萬人拿一個人（習近平）沒辦法，其實有內在邏輯，就是這個中共體制的性質決定，至今為止中共黨內沒有真正面對體制的問題。

蔡霞續稱，這個體制的性質，自從中國共產黨執政以後，一直到1955年中共八大，基本上通過「一化三改」（社會主義工業化為主體，三改即逐步實現國家對農業、手工業、資本主義工商業的社會主義改造），把蘇共結合中國及中共的理解，形成一個所謂計劃經濟體制，其實是一個史達林式的集權體制，把所有人都當奴隸，離開體制連生存資源都沒有，中共是一個極度的集權體制，這種極權的殘暴性，至少不亞於希特勒法西斯，而現在採用的高科技監控技術，又使得所有人只要一動就能被發現，所以這個體制就是當代高科技條件的極權體制，精緻的極權社會，其實就是一個就是暴力，用暴力恐怖維持統治。

蔡霞說，第二個就是封鎖真相，封鎖消息，切斷訊息，靠謊言欺騙來維持統治；第三個就是中共壟斷一切深層資源，就算跑到體制外，作為一個民營企業家，你財務自由了，個人空間大了，經濟上可以獨立，但是中共用所謂的法治，給你隨便定個罪名，就把你抓進去了，「就是說壟斷了所有資源，掐住了所有人的喉嚨，讓你不能，離了它你就活不了」。

蔡霞指出，中共利用「暴力極權、謊言欺騙與壟斷資源」三根支柱維持統治，因此中國社會極難將其推翻，和中國傳統社會不一樣，體制難以改變。

蔡霞分析，要讓中共垮台有三種方式，一是靠外部戰爭解決，包括希特勒、格達費等專制獨裁，都是靠外部戰爭解決；二是靠黨內改革，像戈巴契夫內部改革促成體制轉向，這種轉向就是把體制拋棄、政黨拋棄，整個社會和平地轉過去了，當整個社會和平轉過去，儘管也有很多矛盾，但是最最基本的東西，就是人能夠有基本的安全保障

蔡霞說，三是藉由體制的恐怖統治，不斷在內部製造矛盾，最後在高壓的壓力傳遞之下，從上到下都承受不住後，從內部垮塌，「就是說最後是崩塌了的，這種崩塌是一個偶然的事件，最後一下就垮了，然後整個社會就跟那個原子彈核爆一樣，前面有長久的醞釀著之後，最後啪一下核爆了，那麼這種情況有沒有呢，我覺得有可能」。

最後，蔡霞強調，「第三點是什麼呢，就是它（中共）自個兒垮塌，等它自個招架不住的失控，我們現在國內的政府財政上已經沒錢了，它要用數字貨幣，要無錨印鈔，這種無錨印鈔，數字貨幣，這個東西數字貨幣，可能會緩解無錨印鈔的困境啊，你就要印鈔的話，你會造成這麼大的通貨膨脹嗎，然後我覺得這個東西就是，中國的這個去中國化，大規模的失業，人們的飢餓啊，然後中國的經濟基本上是三架馬車全部熄火，而且就是長期處於癱瘓，它不運轉，社會癱了」。

蔡霞（前）今日再流出一段錄音，她痛批中共用暴力恐怖維持極權體制，不亞於希特勒法西斯，並分析中共垮台的三種方式，還爆出現在中國政府財政沒錢。（圖擷取自Twitter「蔡霞」）

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