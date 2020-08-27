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    首頁　>　國際

    軍情動態》怕美軍看到？共軍黃海射飛彈 美民用衛星清楚拍到

    2020-08-27 18:58:45
    美軍25日派出U-2偵察機前往共軍黃海演習地點偵蒐。圖為U-2偵察機同型機。（路透檔案照）<br /><br /><p>

    美軍25日派出U-2偵察機前往共軍黃海演習地點偵蒐。圖為U-2偵察機同型機。（路透檔案照）



    〔即時新聞／綜合報導〕中共解放軍本月13日宣布台海軍演以來，在黃海、東海、南海陸續都有大小操演，美軍1架U-2偵察機25日疑似闖入中方發布的演習禁航區，引發共軍不滿發聲明痛罵，不過，一家美國民用衛星公司也公布了一張中國海軍軍艦25日在黃海發射飛彈的衛星照片。

    中共解放軍本月22日至26日於黃海實彈射擊演習，美軍1架U-2偵察機25日疑似闖入演習禁飛區偵蒐解放軍動態，中國外交部發言人趙立堅26日指出，美軍此舉嚴重干擾中方正常演訓活動，「極易引發誤解誤判甚至造成海空意外事件」，是赤裸裸的挑釁行動，中方對此堅決反對，並已向美方提出嚴正交涉。

    美國民用衛星公司Planet Labs公布25日共軍在黃海軍演的衛星照片。（圖取自Duan Dang Twitter）

    美國民用衛星公司Planet Labs公布25日共軍在黃海軍演的衛星照片。（圖取自Duan Dang Twitter）

    根據《The Drive》報導，美國民用衛星公司「行星實驗室 （Planet Labs）」事後發布了8月25日在黃海上空拍攝的衛星照片，畫面清楚可見共軍軍艦在北緯35.2246度，東經122.6262度海面上實彈演習，1枚飛彈從艦艇發射後騰空飛去，那架U-2應該也全程掌握了想要蒐集的情報。

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