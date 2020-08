軍情動態》怕美軍看到？共軍黃海射飛彈 美民用衛星清楚拍到

2020-08-27 18:58:45

〔即時新聞/綜合報導〕中共解放軍本月13日宣布台海軍演以來,在黃海、東海、南海陸續都有大小操演,美軍1架U-2偵察機25日疑似闖入中方發布的演習禁航區,引發共軍不滿發聲明痛罵,不過,一家美國民用衛星公司也公布了一張中國海軍軍艦25日在黃海發射飛彈的衛星照片。

中共解放軍本月22日至26日於黃海實彈射擊演習,美軍1架U-2偵察機25日疑似闖入演習禁飛區偵蒐解放軍動態,中國外交部發言人趙立堅26日指出,美軍此舉嚴重干擾中方正常演訓活動,「極易引發誤解誤判甚至造成海空意外事件」,是赤裸裸的挑釁行動,中方對此堅決反對,並已向美方提出嚴正交涉。

根據《The Drive》報導,美國民用衛星公司「行星實驗室 (Planet Labs)」事後發布了8月25日在黃海上空拍攝的衛星照片,畫面清楚可見共軍軍艦在北緯35.2246度,東經122.6262度海面上實彈演習,1枚飛彈從艦艇發射後騰空飛去,那架U-2應該也全程掌握了想要蒐集的情報。

Planet's satellite image shows missile launch by Chinese warship in Yellow Sea on 25 August. pic.twitter.com/9dTIyqhKYZ