被中國國安約談急逃回國！澳洲記者曝：從成蕾案問到香港國安法

離開中國安全返回澳洲的記者伯特爾斯，接受BBC採訪透露中方問訊內容。（美聯社）

2020/09/09 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國環球電視網（CGTN）澳籍華裔主持人成蕾（Cheng Lei）遭中國政府以涉嫌危害國安拘留後，又有2名澳洲記者也遭中國國安人員約談，之後2人在澳洲駐中使館協助下，逃離中國回到澳洲。其中一人《澳洲廣播公司》（ABC）駐北京記者伯特爾斯（Bill Birtles）回國後接受英國BBC採訪，透露北京當局約談的內容。

根據BBC報導，伯特爾斯及《澳洲金融評論》（AFR）駐上海記者史密斯（Michael Smith）繼成蕾之後遭國安人員約談，最後選擇離開中國返回澳洲，造成中國現在是將近半個世紀以來，首次沒有澳洲記者駐點。

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已安全回到澳洲雪梨的伯特爾斯，目前在一家酒店接受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情隔離檢疫，今天（9日）接受BBC連線採訪，講述撤離中國的過程。

伯特爾斯表示自己在上月31日就接到電話指澳洲官員接到某種警告，雖沒有說清楚具體的警告訊息，但還是建議伯特爾斯趕緊撤離中國。而伯特爾斯也遵照建議準備離開的事項，但就在9月2日半夜，6名國安人員加上1名翻譯員登門造訪，通知伯特爾斯已被限制出境，接受有關一起國安案件的訊問，並表示會在隔天下午通過電話和他詳談。

伯特爾斯當下就覺得不對勁，隔天一早就找上澳洲大使館尋求協助，大使館方面一聽十分嚴肅的要伯特爾斯先住進大使館，由他們處理後續，可以看出使館人員擔心伯特爾斯若單獨赴會，人身安全恐有疑慮。

伯特爾斯表示，中方堅持必須服從命令接受訊問，澳方對此也交涉過好幾次。最後在使館人員陪同下，伯特爾斯接受訊問，但他指出，中方人員的問題確實和成蕾的案件有關，但又感覺不是那麼明確。伯特爾斯納悶，自己雖與成蕾認識，但並不熟，中國政府想要證據卻找他來審問似乎不太符合邏輯。

此外，中方人員也問了伯特爾斯關於自己報導「港版國安法」相關新聞的消息來源從何而來，還跟他爭辯中澳關係現狀。伯特爾斯最後表示，他認為這場約談並非認真想給任何案件問出任何有用的證詞，整個問題方向有些「漫無目的」，「無論是成蕾案也好，還是任何他們在調查的案件」。

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