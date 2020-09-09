武漢肺炎》日本電影院推「彈幕功能」 讓觀眾邊看邊刷留言

武漢肺炎疫情仍持續升溫，日本有電影院推出「看電影發彈幕」的影廳功能，希望觀眾避免口頭交談造成飛沫傳染，改由即時彈幕來交流。（圖擷取自東寶影院twitter）

2020/09/09 23:36

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情仍持續升溫，日本有電影院推出「看電影發彈幕」的影廳功能，希望觀眾能避免口頭喧嘩而造成飛沫傳染，改由即時彈幕來交流，讓觀眾能更安全地交流觀影心得。

綜合外媒報導，日本有種特別的「應援上映會」的電影觀賞活動，標榜的是讓所有觀眾能吵吵鬧鬧、歡樂地一起互動交流，甚至是跟電影的角色一搭一唱，想暴雷、吐槽或示愛都行，就是不要太安靜。

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然而由於武漢肺炎疫情，為避免觀眾因為大聲喧嘩而造成飛沫傳染，東寶影院與日本知名的彈幕影片網站「Niconico動畫」營運方「多玩國」合作，推出能夠在影廳大螢幕上發送即時彈幕留言的「超・應援上映會」的電影上映活動，希望能用彈幕的方式讓參加觀眾取代喧嘩，讓大家更安全、「安靜」地透過文字交流。

參加上映會的觀眾可在入場前，用手機或電腦登入Niconico動畫」網站，接著進入專用網站，就可以在電影正式播放後，隨時將想表達的話即時發彈幕留言到大螢幕與其他觀眾交流；東寶影院將在9月11日首先在藍波系列第5部作品《藍波：最後一滴血》提供彈幕服務，未來也不排除在更多電影上提供彈幕服務。

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