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    武漢肺炎》聯合國證實 約旦的敘利亞難民營有2人確診

    約旦難民營在近日篩檢出2人確診武漢肺炎，是疫情爆發以來首次出現難民營內部的感染，圖為約旦阿茲拉克（Azraq）難民營區。（路透）

    約旦難民營在近日篩檢出2人確診武漢肺炎，是疫情爆發以來首次出現難民營內部的感染，圖為約旦阿茲拉克（Azraq）難民營區。（路透）

    2020/09/09 11:48

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續影響全球，約旦難民營更在近日傳出疫情，篩檢出2人確診武漢肺炎，是約旦自疫情爆發以來，首次出現難民營內部的感染，目前當局已將這2人轉移至隔離中心進行隔離。

    據《路透》報導，聯合國難民機構8日證實，約旦當局通報，其難民營有2名敘利亞難民確診武漢肺炎，這是約旦疫情爆發以來首次有難民營內確診的病例，聯合國難民署中東及北非地區發言人阿敏（Rula Amin）說，約旦衛生當局在阿茲拉克（Azraq）難民營區進行隨機篩檢時篩出這2名患者，目前已轉至隔離中心進行隔離。

    根據約翰霍普金斯大學即時統計，約旦迄今累計有2581人確診、19人死亡。而報導提及，目前約旦的確診病患中包含了一部分在難民營外的敘利亞難民，而新增2位難民確診，是3月2日至今約旦難民營首次出現疫情。根據聯合國數據，65萬5000名難民大多數都住在市中心，其中有很大一部分的敘利亞難民，在2011年戰事爆發後就一直待在約旦。

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