武漢肺炎》死亡、確診高居全球前三 巴西衛生部長：疫苗1月到貨

巴西代理衛生部長衛生部代理部長帕佐耶洛週二時表示，武漢肺炎疫苗將於2021年1月份到貨。（路透）

2020/09/09 11:04

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續影響巴西，境內累計病例數名列全球第三，死亡病例數甚至名列全球第二；巴西代理衛生部長衛生部代理部長帕佐耶洛（Eduardo Pazuello）於週二時表示，武漢肺炎疫苗將於2021年1月份到貨，並會接著展開施打作業。他補充，屆時每個巴西公民都將享有施打疫苗的權利，但並未提供關於疫苗的詳細情報。

根據《路透》報導，帕佐耶洛對10歲YouTuber卡司迪洛（Esther Castilho）的提問進行回覆，這段影片社群網站上釋出；帕佐耶洛表示，「我們正在和藥廠簽訂合約，預計疫苗將在2021年1月到貨，到時便可開始對每一個人進行疫苗施打作業」，不過他並未闡明要推出的疫苗究竟是哪一款。

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巴西境內疫情嚴峻，累計確診病例數名列全球第三，僅少於美國及印度，巴西累計死亡病例數則位居全球第二，僅次於美國，高於印度；根據約翰霍普金斯大學即時統計，巴西境內累計病例數共416萬2073例，死亡病例數共12萬7464例。

針對疫情，巴西正在從製藥廠「阿斯利康製藥」（AstraZeneca）測試一種具潛力的疫苗，同時也與該藥廠簽署合作備忘錄，預計將收到3000萬劑這款疫苗。對此，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）則在週二重申先前說法，即便政府將開展疫苗施打，但並接受施打並非義務。

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