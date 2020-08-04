為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》這國幣值暴跌8成 恐因疫情「亡國」、淪恐怖組織搖籃

    黎巴嫩人提著桶子到加油站裝滿汽油，因為每日的供電時間只有4小時左右，其餘時間必須使用家用發電機，但全國的加油站也紛紛關閉。（美聯社）

    黎巴嫩人提著桶子到加油站裝滿汽油，因為每日的供電時間只有4小時左右，其餘時間必須使用家用發電機，但全國的加油站也紛紛關閉。（美聯社）

    2020-08-04 17:18:07

    〔即時新聞／綜合報導〕中東國家黎巴嫩飽受10幾年內戰摧殘，今年又遭武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情衝擊，加上內政失敗，導致經濟迅速崩潰、身陷能源危機，當地貨幣幣值暴跌8成，失業率以驚人的速度攀升，引發大規模反政府抗議，使黎巴嫩正步步走向「亡國」的命運。專家警告，若黎巴嫩崩潰不僅會影響當地政治局勢，也會嚴重波及歐洲等地，重演難民危機，甚至成為恐怖組織的搖籃，威脅全球安全。

    根據《美聯社》報導，黎巴嫩因本身內政的失敗加上疫情的影響，導致該國爆發外匯短缺、政府腐敗、食物短缺、能源短缺、債務危機、社會分裂等種種嚴重國內危機，學者分析黎巴嫩引以為傲的幾大「支柱」（自由、旅遊業、金融服務業和中產階級）都已被摧毀，連外交部長都在3日辭職跳船，預估黎巴嫩政府可能將在幾個月內徹底垮台。

    雖然黎巴嫩一向以來都處於動蕩中，但因疫情的影響，這次恐將無法得到外界的救助。目前黎巴嫩唯一的希望是「國際貨幣基金組織」（IMF）的求助計畫，但國際貨幣基金組織（IMF）與法國等發達國家要求，黎巴嫩需改善該國內政府腐敗的情形才願意提供援助，加上各國都正忙著應付國內疫情，無意幫助一個長期陷入腐敗的國家，黎巴嫩物資短缺的情況將急遽惡化。

    對此，華盛頓美國和平協會（US Institute of Peace）高級顧問雅庫比（Mona Yacoubian）表示，若黎巴嫩真走向亡國之路，恐會嚴重波及歐洲，難民問題重演，甚至極端恐怖分子會藉機崛起，威脅全世界的安全。考慮到其中的利害關係，美國不能忽視這一切，因為它正迅速向最壞的情況發展。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    以色列昨晚破萬人包圍總理官邸 怒吼要總理下台
    2020-08-02 22:44

    以色列昨晚破萬人包圍總理官邸 怒吼要總理下台
    武漢肺炎》希臘迫無國界醫生關隔離所 難民健康告急
    2020-08-01 00:35

    武漢肺炎》希臘迫無國界醫生關隔離所 難民健康告急
    瀕臨300年來最嚴重衰退！ 英國4月85萬人失業創單月最高增幅
    2020-05-19 16:18

    瀕臨300年來最嚴重衰退！ 英國4月85萬人失業創單月最高增幅
    武漢肺炎》孟加拉羅興亞難民營擠百萬人 驚見2人確診
    2020-05-14 23:19

    武漢肺炎》孟加拉羅興亞難民營擠百萬人 驚見2人確診
    中火環保很給力！空污排放砍半

    中火環保很給力！空污排放砍半
    國際今日熱門
    2020-08-03 19:40

    反制紐西蘭 中外交部宣布中止香港與紐國《司法互助協定》

    2020-08-03 18:40

    14歲少年遭生吞！大馬再爆巨鱷襲擊 剖開發現衣物及殘肢

    2020-08-03 18:29

    哈格比颱風》挾雨進逼！長江洪水還沒退 中國警報狂發

    2020-08-03 22:17

    柬埔寨草擬新法 男不准裸露上身 女不准穿清涼衣物

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播