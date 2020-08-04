武漢肺炎》這國幣值暴跌8成 恐因疫情「亡國」、淪恐怖組織搖籃

黎巴嫩人提著桶子到加油站裝滿汽油，因為每日的供電時間只有4小時左右，其餘時間必須使用家用發電機，但全國的加油站也紛紛關閉。（美聯社）

2020-08-04 17:18:07

〔即時新聞／綜合報導〕中東國家黎巴嫩飽受10幾年內戰摧殘，今年又遭武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情衝擊，加上內政失敗，導致經濟迅速崩潰、身陷能源危機，當地貨幣幣值暴跌8成，失業率以驚人的速度攀升，引發大規模反政府抗議，使黎巴嫩正步步走向「亡國」的命運。專家警告，若黎巴嫩崩潰不僅會影響當地政治局勢，也會嚴重波及歐洲等地，重演難民危機，甚至成為恐怖組織的搖籃，威脅全球安全。

根據《美聯社》報導，黎巴嫩因本身內政的失敗加上疫情的影響，導致該國爆發外匯短缺、政府腐敗、食物短缺、能源短缺、債務危機、社會分裂等種種嚴重國內危機，學者分析黎巴嫩引以為傲的幾大「支柱」（自由、旅遊業、金融服務業和中產階級）都已被摧毀，連外交部長都在3日辭職跳船，預估黎巴嫩政府可能將在幾個月內徹底垮台。

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雖然黎巴嫩一向以來都處於動蕩中，但因疫情的影響，這次恐將無法得到外界的救助。目前黎巴嫩唯一的希望是「國際貨幣基金組織」（IMF）的求助計畫，但國際貨幣基金組織（IMF）與法國等發達國家要求，黎巴嫩需改善該國內政府腐敗的情形才願意提供援助，加上各國都正忙著應付國內疫情，無意幫助一個長期陷入腐敗的國家，黎巴嫩物資短缺的情況將急遽惡化。

對此，華盛頓美國和平協會（US Institute of Peace）高級顧問雅庫比（Mona Yacoubian）表示，若黎巴嫩真走向亡國之路，恐會嚴重波及歐洲，難民問題重演，甚至極端恐怖分子會藉機崛起，威脅全世界的安全。考慮到其中的利害關係，美國不能忽視這一切，因為它正迅速向最壞的情況發展。

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