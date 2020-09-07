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    武漢肺炎》敘利亞失控 200多名聯合國人員染疫

    敘利亞境內傳出200多名聯合國人員確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）。敘利亞消毒防疫示意圖。（路透）

    敘利亞境內傳出200多名聯合國人員確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）。敘利亞消毒防疫示意圖。（路透）

    2020-09-07 09:35:25

    〔即時新聞／綜合報導〕聯合國（UN）駐敘利亞協調員里扎（Imran Riza）表示，敘國境內已有200多名聯合國人員確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）。另外，敘利亞政府傳出可能掩蓋疫情，當地的情況恐怕更加嚴重。

    據《路透》報導，里扎在回報給聯合國各機構負責人並分發給工作人員的信件中，透露UN已有200多名人員感染，其中1人住院、3人撤離，該信件內容是由1名聯合國確診患者提供給《路透》的。

    里扎在信件裡說，實際情況要嚴重許多，非政府組織的聯合國合作夥伴，更有數百名工作人員染疫，跟他上次回報疫情時比起來，這兩個月內敘利亞的感染率暴增了10倍。

    敘利亞衛生部則聲稱，自該國3月23日出現第1起病例後，目前為3171人確診、134人死亡。不過，敘國醫生和救助人員相當懷疑這些數字，痛斥政府掩蓋事實。敘利亞當局對此全盤否認，但坦承篩檢能量有限。

    敘利亞獨立醫護人員透露，最近幾週有數十名醫生和護理人員死亡，目擊者指出，在首都大馬士革以南的一處墓地，自7月以來下葬了平常時間3倍以上的遺體。

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