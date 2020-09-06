為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》全球逼近2700萬例確診 逾88萬人不治

    法新社彙整，截至6日晚間，全球至少88萬396人死於武漢肺炎），至少2694萬7550人確診染疫。圖為武漢肺炎檢測工具。（歐新社）

    法新社彙整，截至6日晚間，全球至少88萬396人死於武漢肺炎），至少2694萬7550人確診染疫。圖為武漢肺炎檢測工具。（歐新社）

    2020-09-06 22:30:49

    〔中央社〕法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間6日11時（台灣6日晚間7時），全球至少88萬396人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），至少2694萬7550人確診染疫。

    疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有1770萬9800人被認為已康復。

    法新社蒐集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有症狀或症狀最嚴重的病例。

    全球5日通報新增5171人病歿、26萬8142起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印度（1065死）、美國（805死）與巴西（682死）。

    美國仍是疫情最嚴重國家，累計18萬8540人病故、624萬6162例確診，至少230萬2187人已康復。

    其他疫情嚴重國家還包括巴西（12萬6203人喪生、412萬3000人染疫）、印度（7萬626人喪生、411萬3811人染疫）、墨西哥（6萬7326人喪生、62萬9409人染疫）及英國（4萬1549人喪生、34萬4164人染疫）。

    依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有90人染疫喪命；其次依序為比利時（85人）、西班牙（63人）、英國（61人）及智利（60人）。

    從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計28萬9874死、777萬8905例確診；歐洲累計21萬8117死、417萬4404例確診；美國和加拿大累計19萬7723死、637萬7631例確診。

    亞洲累計10萬4864死、572萬4057例確診；中東地區累計3萬7929死、156萬8507例確診；非洲累計3萬1087死、129萬4106例確診；大洋洲累計802死、2萬9945例確診。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「海嘯第一排」挺不住了！ 旅行社實體門市掀倒閉潮
    2020-09-06 21:20

    「海嘯第一排」挺不住了！ 旅行社實體門市掀倒閉潮
    巡護船首度因疫情接駁海外人員 返國影片曝光
    2020-09-06 20:20

    巡護船首度因疫情接駁海外人員 返國影片曝光
    武漢肺炎》中國竊取研究成果 紐時：挑容易的學術機構下手
    2020-09-06 18:25

    武漢肺炎》中國竊取研究成果 紐時：挑容易的學術機構下手
    武漢肺炎》俄羅斯疫苗11月可能在南韓生產 搶攻亞洲市場
    2020-09-06 16:36

    武漢肺炎》俄羅斯疫苗11月可能在南韓生產 搶攻亞洲市場
    武漢肺炎》抬棺上路示警 印尼防疫出奇招
    2020-09-06 14:56

    武漢肺炎》抬棺上路示警 印尼防疫出奇招
    武漢肺炎》印度新增逾9萬確診再破單日紀錄 最快明超越巴西
    2020-09-06 14:17

    武漢肺炎》印度新增逾9萬確診再破單日紀錄 最快明超越巴西
    國際今日熱門
    2020-09-06 00:30

    泰國高中生也發動學運 「壞學生」怒嗆教育部長下台

    2020-09-05 23:09

    臥底2年目擊警察濫權日常！法國記者出書揭內幕與辛酸

    2020-09-05 23:49

    9月下旬將親自率團訪台？ 美次卿推文：提昇台美經貿對話

    2020-09-06 00:03

    武漢肺炎》患者在加護病房悶太久 西班牙推海灘紓壓10分鐘

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播