武漢肺炎》全球逼近2700萬例確診 逾88萬人不治

法新社彙整，截至6日晚間，全球至少88萬396人死於武漢肺炎），至少2694萬7550人確診染疫。圖為武漢肺炎檢測工具。（歐新社）

2020-09-06 22:30:49

〔中央社〕法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間6日11時（台灣6日晚間7時），全球至少88萬396人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），至少2694萬7550人確診染疫。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有1770萬9800人被認為已康復。

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法新社蒐集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有症狀或症狀最嚴重的病例。

全球5日通報新增5171人病歿、26萬8142起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印度（1065死）、美國（805死）與巴西（682死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計18萬8540人病故、624萬6162例確診，至少230萬2187人已康復。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（12萬6203人喪生、412萬3000人染疫）、印度（7萬626人喪生、411萬3811人染疫）、墨西哥（6萬7326人喪生、62萬9409人染疫）及英國（4萬1549人喪生、34萬4164人染疫）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有90人染疫喪命；其次依序為比利時（85人）、西班牙（63人）、英國（61人）及智利（60人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計28萬9874死、777萬8905例確診；歐洲累計21萬8117死、417萬4404例確診；美國和加拿大累計19萬7723死、637萬7631例確診。

亞洲累計10萬4864死、572萬4057例確診；中東地區累計3萬7929死、156萬8507例確診；非洲累計3萬1087死、129萬4106例確診；大洋洲累計802死、2萬9945例確診。

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