林鄭稱香港無「三權分立」後 輕判抗議人士法官何俊堯突遭調職

香港法官何俊堯突遭調職。（取自香港東區法院官網）

2020-09-07 16:11:22

〔編譯陳成良／綜合報導〕香港國安法實施之後，香港司法獨立成為眾所關注的焦點，特首林鄭月娥上週高調宣稱香港沒有「三權分立」之後，今（7）日就傳出此前多次輕判香港抗議人士的法官何俊堯突然被調職，不讓他審理刑事審判案件。

此前林鄭挑起香港三權分立爭議，中國官媒及親中港媒隨即助攻。已遭香港中文大學解職的法律學者戴耀廷分析，林鄭突然否定香港三權分立，是為香港「全面威權化」鋪路。

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據《立場新聞》報導，由中聯辦控制的《大公報》、大公文匯集團高層持股的網媒「點新聞」，近1個月先後發文引述不具名的民眾批評司法機構，也曾經點名批評何俊堯在內的5名裁判官以及法官，形容他們是「黃官」，「放生暴徒『着草』（秘密潜逃）」，又指「公眾」質疑他們破壞法治。

何俊堯在裁定東區區議員仇栩欣襲警罪不成立一案中，狠批警方證人「大話冚大話」（說謊成性）之後，隨即惹起親中陣營抨擊。中聯辦控制《文匯報》早在上月中報導中提及，有市民發起「一人一信」投訴何俊堯法官裁決不公、對警方抱有强烈敵意。民建聯立法會議員葛珮帆也隨即去信現任香港終審法院首席法官，要求立即停止何俊堯審理反修例案件。

根據葛珮帆提出何俊堯遭市民投訴的8宗案件，包括曾被港府視為「港獨」組織的「香港眾志」，其3名成員2019年在《國歌法》公聽會內抗議後，何俊堯裁定3人未有遵守秩序罪成立，但罰款1000港元（約台幣3780元）遭部分人士質疑過少。何俊堯當時還稱，3人未來必定是社會棟樑。

據報導，原任香港東區法院裁判官何俊堯將被調離裁判法院，轉往高等法院專責處理原訟庭刑事案件的排期事宜，職銜為「刑事案件排期法官」，這意味他將暫時毋須審理刑事案件。

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