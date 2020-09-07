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    美推動以阿和解 沙烏地國王告訴川普：先公正解決巴勒斯坦問題

    沙烏地阿拉伯國王沙爾曼在電話中告訴美國總統川普，沙烏地期望就巴勒斯坦問題尋求公正、永久的解決方案，在此前不會和以色列關係正常化。（路透）

    沙烏地阿拉伯國王沙爾曼在電話中告訴美國總統川普，沙烏地期望就巴勒斯坦問題尋求公正、永久的解決方案，在此前不會和以色列關係正常化。（路透）

    2020-09-07 13:25:30

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列與阿拉伯聯合大公國日前達成協議，宣布兩國關係正常化，是繼埃及和約旦後，第3個與以色列和解的阿拉伯國家。沙烏地阿拉伯國王沙爾曼在電話中告訴美國總統川普，沙烏地期望就巴勒斯坦問題尋求公正、永久的解決方案，在此前不會和以色列關係正常化。

    根據《路透》報導，在美國的斡旋下，以色列同意暫停併吞約旦河西岸占領區的計畫，換取與阿聯關係的正常化。以色列和美國代表團8月31日搭乘專機飛往阿聯，討論細節，是首架以色列、阿聯間的直航航班，並獲得沙烏地首度同意，開放以色列飛機經過領空。在達成中東世界歷史性的一刻後，國際關注沙烏地是否會跟隨阿聯腳步，與以色列和解。

    沙爾曼在一通電話中對川普表示，他讚賞美國為支持和平做出的努力，但沙烏地希望能公正、永久地解決巴勒斯坦問題，這也是該國2002年提出《阿拉伯和平倡議》的主要出發點。

    白宮發言人迪爾（Judd Deere）表示，川普在電話中告訴沙爾曼，美國歡迎沙烏地開放領空的做法，並討論加強區域安全的事宜。川普也敦促沙烏地與其他海灣國家進行談判，解決彼此間的裂痕。

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