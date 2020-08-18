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    以色列與阿聯關係正常化 未來可能加強軍事合作

    以色列與阿拉伯聯合大公國在8月13日簽署和平協議，宣布雙邊外交關係正常化，未來不僅帶動海灣國家與以色列建構外交關係，也替未來的軍事合作鋪平道路。（彭博）

    以色列與阿拉伯聯合大公國在8月13日簽署和平協議，宣布雙邊外交關係正常化，未來不僅帶動海灣國家與以色列建構外交關係，也替未來的軍事合作鋪平道路。（彭博）

    2020-08-18 17:49:05

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列與阿拉伯聯合大公國（簡稱阿聯、UAE）8月13日宣布雙邊關係正常化，未來可能帶動海灣阿拉伯國家與以色列建立外交關係，也替未來的軍事合作鋪路；一份以色列公文透露訊息，未來以色列與阿聯間可能針對紅海加強雙邊軍事合作。

    綜合外媒報導，以色列與阿拉伯聯合大公國13日上演世紀大和解，宣布簽署和平協議並建立正常外交關係，以色列更希望之後能藉此順勢與沙烏地阿拉伯、巴林、阿曼及卡達等其他海灣國家一併建交，甚至深化軍事合作；根據這份以色列政府文書透露，以色列重視以、阿兩國在關國安的合作，隨著和平協議簽訂，也為未來與海灣諸國建立「軍事聯盟」的構想鋪路，並加強在紅海的合作。

    就以色列而言，不希望紅海成為阿拉伯國家或伊斯蘭國家的內海，因此以色列的積極行動就是希望能強化在紅海的影響力，然而對阿聯等海灣國家來說，他們希望借助以色列的軍事實力，共同制衡在波斯灣北岸的伊朗，也希望能與以色列擴大技術與經貿交流。

    以色列的情報機構摩薩德（Mossad）首長科亨（Yossi Cohen）昨天（17日）已搭機抵達阿聯首都阿布達比（Abu Dhabi），將與阿聯實際掌權的王儲穆罕默德（Mohammed bin Zayed Al Nahyan）開會，針對兩國關係正常化進行最後協商，雙方也希望能互相開放領空。

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