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    以色列代表團與川普女婿下週前往阿聯 將舉行3方高層會議

    以色列代表團和美國高級官員下週一（31日）將前往阿拉伯聯合大公國，商談以阿雙邊關係正常化事宜。圖為美國總統川普女婿；白宮顧問庫許納。（歐新社）

    以色列代表團和美國高級官員下週一（31日）將前往阿拉伯聯合大公國，商談以阿雙邊關係正常化事宜。圖為美國總統川普女婿；白宮顧問庫許納。（歐新社）

    2020-08-26 10:22:39

    〔即時新聞／綜合報導〕在美國斡旋下，以色列和阿拉伯聯合大公國（阿聯）日前宣布雙邊關係正常化，震驚中東世界。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，以色列代表團和美國高級官員下週一（31日）將前往阿聯，商談以阿協議事宜。

    根據《路透》報導，這是美國總統川普13日宣布以色列和阿聯雙邊關係正常化以來，3國高層的首次會議。納坦雅胡在一份聲明中表示，以色列國家安全顧問本•沙巴特（Meir Ben-Shabbat）將率領代表團，與白宮顧問庫許納（Jared Kushner）、國家安全顧問歐布萊恩（Robert O' Brien）、美國中東特使柏科維茨（Avi Berkowitz）等一眾美國官員出訪阿聯。

    納坦雅胡說，會議將集中在航班、旅遊、貿易、金融、衛生、能源和安全等領域的雙邊合作上。

    美國政府證實庫許納、歐布萊恩和柏科維茨將出席這次會議，並補充說美國伊朗事務特別代表胡克（Brian Hook）也會隨行。

    美國和以色列官員將搭乘一架以色列民航機，從以色列特拉維夫直達阿聯首都阿布扎比，這是以阿兩國間的首次商務航班。如果談判順利，阿聯將成為繼埃及和約旦後，第3個與以色列建交的阿拉伯國家。

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