台海軍情》在太空成功飛行2天 中國稱實驗太空飛行器已安全著陸

中國《新華社》今天報導稱，4日發射的可重複使用太空飛行器今天已成功返回預定著陸場，圖為中國「長征二號F」運載火箭。（路透）

2020-09-06 16:08:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國4日聲稱成功發射「可重複使用太空飛行器」，但是中共對此極度保密，要求相關工作人員不得拍攝發射畫面、不得在網路上討論此事，而中國《新華社》今天（6日）則報導聲稱，4日發射的實驗太空飛行器今天已成功返回預定著陸場，期間在太空成功飛行2天，並稱中國在相關領域取得「重要突破」。

中國《新華社》今天報導，中國4日在酒泉衛星發射中心發射的「可重複使用太空飛行器」已在今天（6日）成功著陸，返回預定著陸場，並稱該太空飛行器成功在軌道飛行2天，測試圓滿成功，更誇口這次「可重複使用太空飛行器」的成功試驗，代表中國在相關領域上的技術研究已取得「重要突破」，強調後續中國可為「和平利用太空」提供更加方便且便宜的往返方式。

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據了解，中國4日是利用「長征二號F」運載火箭，發射「可重複使用太空飛行器」，當時《南華早報》報導，這場發射充滿神秘，要求「任務期間所有單位都應該加強人員管理，確保機密不外洩」，亦有1名軍方人員證實了這份文件的真實性，稱這次的發射是新的太空飛行器，發射方式也與先前有所不同，所以更要確保其安全性。

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