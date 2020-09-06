為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    台海軍情》在太空成功飛行2天 中國稱實驗太空飛行器已安全著陸

    中國《新華社》今天報導稱，4日發射的可重複使用太空飛行器今天已成功返回預定著陸場，圖為中國「長征二號F」運載火箭。（路透）

    中國《新華社》今天報導稱，4日發射的可重複使用太空飛行器今天已成功返回預定著陸場，圖為中國「長征二號F」運載火箭。（路透）

    2020-09-06 16:08:59

    〔即時新聞／綜合報導〕中國4日聲稱成功發射「可重複使用太空飛行器」，但是中共對此極度保密，要求相關工作人員不得拍攝發射畫面、不得在網路上討論此事，而中國《新華社》今天（6日）則報導聲稱，4日發射的實驗太空飛行器今天已成功返回預定著陸場，期間在太空成功飛行2天，並稱中國在相關領域取得「重要突破」。

    中國《新華社》今天報導，中國4日在酒泉衛星發射中心發射的「可重複使用太空飛行器」已在今天（6日）成功著陸，返回預定著陸場，並稱該太空飛行器成功在軌道飛行2天，測試圓滿成功，更誇口這次「可重複使用太空飛行器」的成功試驗，代表中國在相關領域上的技術研究已取得「重要突破」，強調後續中國可為「和平利用太空」提供更加方便且便宜的往返方式。

    據了解，中國4日是利用「長征二號F」運載火箭，發射「可重複使用太空飛行器」，當時《南華早報》報導，這場發射充滿神秘，要求「任務期間所有單位都應該加強人員管理，確保機密不外洩」，亦有1名軍方人員證實了這份文件的真實性，稱這次的發射是新的太空飛行器，發射方式也與先前有所不同，所以更要確保其安全性。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國成功試射實驗太空飛行器 傳類似美X-37B
    2020-09-05 13:19

    中國成功試射實驗太空飛行器 傳類似美X-37B
    台海軍情》中共武直-10直升機成功降落軍艦 稱完成跨軍訓練戰力增
    2020-08-04 15:44

    台海軍情》中共武直-10直升機成功降落軍艦 稱完成跨軍訓練戰力增
    台海軍情》中國萬噸055級軍艦進行主砲訓練 日夜間實施岸轟射擊
    2020-07-30 15:17

    台海軍情》中國萬噸055級軍艦進行主砲訓練 日夜間實施岸轟射擊
    台海軍情》共軍空降兵增自製輪甲車 自誇「飛行軍」拿到「神裝備」
    2020-05-09 11:20

    台海軍情》共軍空降兵增自製輪甲車 自誇「飛行軍」拿到「神裝備」
    國際今日熱門
    2020-09-05 18:38

    孟加拉清真寺天然氣管線爆炸 12死多人命危

    2020-09-05 17:30

    學術醜聞、自由程度惹質疑！北京清大世界排名被專家罵翻

    2020-09-05 20:46

    撐民主反警暴！台泰港「奶茶聯盟」籲團結抵制《花木蘭》

    2020-09-06 00:30

    泰國高中生也發動學運 「壞學生」怒嗆教育部長下台

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播