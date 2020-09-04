中國版X-37B？ 神秘太空飛行器發射成功

中國「長征」火箭2012年搭載「神舟9號」太空船從酒泉衛星發射場升空。（美聯社檔案照）

2020-09-04 23:52:24

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國4日成功發射可重複使用的試驗太空飛行器，但是官方極度保密，要求相關工作人員不得拍攝發射畫面、不得在網路上討論此事，一名軍方消息人士透露，這次發射有許多的「第一次」，包括飛行器是新型，「或許你可以看看美國的X-37B（太空飛機）」。

中國官方媒體新華社4日的報導，僅簡短指出在酒泉衛星發射場利用「長征二號F」運載火箭，成功發射「一型可重復使用的試驗航天器」，將在軌運行一段時間後，返回國內預定著陸場，「期間，將按計劃開展可重復使用技術驗證，為和平利用太空提供技術支撐。」

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不過，「南華早報」指出，4日的發射充滿神秘，社群媒體上流傳一份官方通知文件，警告酒泉發射場工作人員、訪客不得拍攝這次發射過程，也禁止在網路上討論此事，要求「任務期間所有單位都應該加強人員管理，確保機密不外洩」。

一名軍方消息人士證實這份文件真實性，「這次發射有很多第一次，太空飛行器是新的，發射方式也不一樣，因此我們要確保額外安全」，這名消息人士拒絕多談任務細節，但是建議「你可以去看看美國的X-37B」。

X-37B是美國波音公司研發的試驗性無人太空飛機，如小型版太空梭，由火箭載運至太空，完成任務後返回，至今X-37B完成了5次祕密任務，最長一次在地球軌道上停留779天。

「南華早報」指出，這類高超音速太空飛行器除了發射或修理衛星，運送物資或人員，也有作為武器的潛力，用於擊落敵方衛星、太空站、地面目標或者飛彈，將非常難以被偵測或者攔截。

美國太空飛機X-37B。（法新社檔案照）

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