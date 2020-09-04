為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國版X-37B？ 神秘太空飛行器發射成功

    中國「長征」火箭2012年搭載「神舟9號」太空船從酒泉衛星發射場升空。（美聯社檔案照）

    中國「長征」火箭2012年搭載「神舟9號」太空船從酒泉衛星發射場升空。（美聯社檔案照）

    2020-09-04 23:52:24

    〔編譯管淑平／綜合報導〕中國4日成功發射可重複使用的試驗太空飛行器，但是官方極度保密，要求相關工作人員不得拍攝發射畫面、不得在網路上討論此事，一名軍方消息人士透露，這次發射有許多的「第一次」，包括飛行器是新型，「或許你可以看看美國的X-37B（太空飛機）」。

    中國官方媒體新華社4日的報導，僅簡短指出在酒泉衛星發射場利用「長征二號F」運載火箭，成功發射「一型可重復使用的試驗航天器」，將在軌運行一段時間後，返回國內預定著陸場，「期間，將按計劃開展可重復使用技術驗證，為和平利用太空提供技術支撐。」

    不過，「南華早報」指出，4日的發射充滿神秘，社群媒體上流傳一份官方通知文件，警告酒泉發射場工作人員、訪客不得拍攝這次發射過程，也禁止在網路上討論此事，要求「任務期間所有單位都應該加強人員管理，確保機密不外洩」。

    一名軍方消息人士證實這份文件真實性，「這次發射有很多第一次，太空飛行器是新的，發射方式也不一樣，因此我們要確保額外安全」，這名消息人士拒絕多談任務細節，但是建議「你可以去看看美國的X-37B」。

    X-37B是美國波音公司研發的試驗性無人太空飛機，如小型版太空梭，由火箭載運至太空，完成任務後返回，至今X-37B完成了5次祕密任務，最長一次在地球軌道上停留779天。

    「南華早報」指出，這類高超音速太空飛行器除了發射或修理衛星，運送物資或人員，也有作為武器的潛力，用於擊落敵方衛星、太空站、地面目標或者飛彈，將非常難以被偵測或者攔截。

    美國太空飛機X-37B。（法新社檔案照）

    美國太空飛機X-37B。（法新社檔案照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「台軍擊落共機」假消息流竄 印度網友卻瘋傳
    2020-09-04 19:24

    「台軍擊落共機」假消息流竄 印度網友卻瘋傳
    軍情動態》美發射太空飛機X-37B 將進行部署獵鷹衛星等3大任務
    2020-05-18 10:14

    軍情動態》美發射太空飛機X-37B 將進行部署獵鷹衛星等3大任務
    軒尼詩『邑』往情深 中秋團聚零距離

    軒尼詩『邑』往情深 中秋團聚零距離
    中國宣布火星探測任務 命名為天問一號
    2020-04-24 13:16

    中國宣布火星探測任務 命名為天問一號
    軍武新知》美軍神秘太空飛機X-37B 升空780天後降落
    2019-10-30 10:01

    軍武新知》美軍神秘太空飛機X-37B 升空780天後降落
    江翠板橋首善門戶 水岸首排最熱銷

    江翠板橋首善門戶 水岸首排最熱銷
    中國在吉里巴斯發展航太事業 前駐吉大使揭密
    2019-09-22 11:05

    中國在吉里巴斯發展航太事業 前駐吉大使揭密
    國際今日熱門
    2020-09-03 23:55

    武漢肺炎》戴口罩做愛防疫 加國首席醫療官說話了

    2020-09-03 23:56

    不滿中國教科書恐同 她告上法院遭判敗訴

    2020-09-04 06:20

    典型豬瘟疫情難撲滅 日本正式列入疫區

    2020-09-04 00:20

    捷克遭恐嚇 外媒籲西方國家團結挺台「中國制裁反陷孤立」

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播