以英文籲請自由世界抵抗中國極權！ 日本模特兒：為了家鄉與孩子

日本和服模特兒平野鈴子（Suzuko Hirano）（左）近來公開呼籲，自由世界切莫因距離中國獨裁政權遙遠，而對於中國擴張威權、侵害自由人權的作為而鬆懈以待。（圖擷取自臉書＿Suzuko Hirano 平野鈴子）

2020-09-05 23:46:04

〔即時新聞／綜合報導〕反送中不歇！被譽為「日本反送中第一人」的日本和服模特兒平野鈴子（Suzuko Hirano）近來公開呼籲，請自由世界切莫因距離中國獨裁政權遙遠而鬆懈以待，切莫放任中國擴張威權、侵害自由人權的作為，而釀成後代須為此付出代價。

平野鈴子昨（4）日發文表示，秉持對公義與信念的堅持，無論遇到什麼困難與阻礙，都將會持續不懈為香港議題發聲，而關注香港、維吾爾議題，不僅僅是為港人、維吾爾人奮戰，更是為了日本人自己而戰。

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平野鈴子指出，即使日本現下距離中國威權擴張的進犯，仍相當遙遠，但這並不能保證，中國對於自由與人權的侵蝕，不會波及到日本的下一代。

對此，平野鈴子籲請自由世界挺身團結抵抗威權主義的擴張，在中國逐步擴張威權主義、以對待中國人民的專制手段控制自由世界前，持續抵制中國政權的暴行，別讓後代孩子承擔苦楚而付出慘重代價。

貼文附圖中，平野鈴子並與戰友拉起寫著反送中運動口號「光復香港、時代革命」的黑旗。

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