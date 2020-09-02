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    不認同香港女學生浮屍案是溺斃 專家出庭：全裸是大疑點

    香港「反送中」運動期間，15歲女學生陳彥霖（黑白照者）死亡事件引起關注。（路透）

    香港「反送中」運動期間，15歲女學生陳彥霖（黑白照者）死亡事件引起關注。（路透）

    2020-09-02 21:39:27

    〔即時新聞／綜合報導〕去年香港「反送中」運動期間，15歲女學生陳彥霖疑「被浮屍」，引起各界關注。香港法庭今（2）日續開死因研訊，資深法醫馬宣立出面擔任專家證人，不認同驗屍報告提出陳彥霖死因可能與遇溺有關，並表示「全裸」是很大疑點。

    綜合港媒報導，陳彥霖是游泳健將，生前曾參加反送中運動，去年9月19日失聯後，其遺體以「赤裸浮屍」狀態在油塘魔鬼山尋獲。不少人將矛頭指向港警，懷疑她被逮捕後遭到性虐。

    香港法庭自上月24日起展開為期11天的死因研訊，今天進入第8天。資深法醫馬宣立以專家證人身分作供，他表示，同意報告指陳彥霖屍體腐化，所以未能確定死因；但不同意報告指死因可能與遇溺有關，認為解剖只能證明陳彥霖曾吸入水分，沒有足夠證據證明是否遇溺。

    馬宣立指出，若死者在水中溺斃，2邊肺部的重量以及胸腔流出的液體量應該相近，但實際上卻差異甚大；此外，若是溺斃，死者胃部應該會進水，但卻沒有發現水，他並形容這樣的情況有點「奇怪」。馬宣立也說，「若死後入水，水分量會比較少，但在任何情況下，2邊的入水情況應相若（相當）。」

    馬宣立強調，案件單靠解剖無法證明陳彥霖具體死因，但死者全身赤祼是很大疑點，令他感到不安。他說，寬鬆衣物確實有沖走的可能，但內衣等較緊身，不會輕易被沖走。

    馬宣立也提到，他留意到驗屍報告中，法醫沒有檢驗屍體腎臟及骨髓中的藻類；若死者是溺斃，吸入海水時也會吸入藻類，可以藉此查出是否溺斃甚至遇溺地點。

    死因研訊主任回應，法醫日前供稱香港海域沒有藻類，所以沒有作出藻類檢驗。不過馬宣立認為，全球很少地方沒有藻類，但因藻類要透過顯微鏡尋找，過程費時，香港在這方面經驗不足；他個人也很多年沒有進行藻類檢驗，而且香港沒有資料庫，無法透過對比藻類確認遇溺地點。

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