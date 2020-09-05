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    臥底2年目擊警察濫權日常！法國記者出書揭內幕與辛酸

    法國記者甘德羅（Valentin Gendrot）出版《警察》（Flic）一書，探究警察內部生態，該書同時也揭露警員普遍濫用公權力，對民眾施以不符合比例原則的武力等瀆職現象。（法新社）

    法國記者甘德羅（Valentin Gendrot）出版《警察》（Flic）一書，探究警察內部生態，該書同時也揭露警員普遍濫用公權力，對民眾施以不符合比例原則的武力等瀆職現象。（法新社）

    2020-09-05 23:09:15

    〔即時新聞／綜合報導〕法國記者甘德羅（Valentin Gendrot）本月2日發表《警察（Flic）》一書，記錄了他潛入法國國家警隊臥底2年間，近身觀察警隊內部情況，並揭露警察濫權濫暴的常態。

    根據《衛報》報導，現年32歲的法國記者甘德羅指出，在潛入法國警隊的半年中，他目擊了代表公權力維持社會秩序的警察同僚，在調查一起公共噪音事件時對公民濫用暴力，事件當事人為一名未成年少年，當時僅以言語反駁指控，卻遭警察毆打並恐嚇，更將他拘捕法辦。

    後來，少年投訴警員濫權行為，警隊則編謊串供包庇同僚，指稱少年受警方偵查時提供不實口供，並要求甘德羅也連署以「證實」同僚說詞，為了避免臥底身分曝光，甘德羅必須配合同僚，不能干預。

    此外，在進入警隊的第2週，於社區進行首次巡邏時，他目睹警員將一名移民少年拖入警車後座痛毆，這起事件卻未被記錄在警局資料庫，彷彿出了廂型車後，任何暴行都船過水無痕一樣。

    甘德羅表示，警員針對社會上弱勢族群，如未成年人以及新移民的濫權濫暴行為，幾乎每天都在上演，而警方徇私妄為的同時卻不用承擔後果，以至於這種肆無忌憚的瀆職行為成為常態。

    此外，甘德羅指出，他也親耳聽過身為國家公職人員的警察頻繁發表種族、性別歧視言論，指稱黑人、阿拉伯人或移民等非白人種為「雜種」（bastard），警隊在陽剛崇拜情結的同時，也仇視並賤斥同性戀族群，而令人震驚的是，這些歧視現象並非只是少數員警的不當言行，而是警隊普遍的常態。

    甘德羅指出，寫這本書並非「反警」或是「仇警」，而是呈現出警隊常態。法國民眾對於警察的態度相當兩極，社會一派聲音對於警察濫權濫暴的瀆職行為感到厭惡反感，另一派則認為警察是社會秩序的維護者，因此抱有好感。

    甘德羅也指出，除了警隊濫權瀆職，警員自殺也是一大重要議題，他很震驚見到，警察受訓水準低落，以及低薪，而員警每日要面對的都是社會陰暗面與不友善的氛圍，警隊環境封閉，內部壓力大，讓警察承受著龐大壓力，以致於警員自殺事件頻傳。

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