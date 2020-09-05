男友被打倒！爆乳短裙妹抄傢伙兇狠反擊 網友讚「性感」！

白衣男子與爆乳短裙女伴剛坐下來，就有1名黑衣男子上前踹桌，女子卻相當淡定。（圖擷取自微博）

2020-09-05 16:00:49

〔即時新聞／綜合報導〕嗆辣！近來，中國微博瘋傳一段鬥毆畫面，一名身穿洋裝的爆乳短裙妹與男伴在路邊攤吃飯時，突然被1名男子踹桌挑釁，3人瞬間大打出手，有趣的是身穿白衣的男性頻頻被推倒在地，唯有短裙妹越戰越勇，影片曝光後網友紛紛大讚「太性感」！

白衣男子當場被秒推倒，短裙妹則迅速的回擊，與黑衣男展開單挑。（圖擷取自微博）

根據中媒《勁爆微博視頻》報導，中國某地路邊攤凌晨發生「激烈鬥毆」，當時一名白衣男子與身穿洋裝的爆乳短裙女伴剛坐下來準備點菜，不料突然有1名黑衣男子上前就給桌子來了一腳，踹毀了飯桌，白衣男子當時就愣住了，短裙妹則眉頭都沒皺一下，相當淡定的起身走到男伴身邊，並在黑衣男將男伴推倒的瞬間，迅速地出手反擊，一下就把對方推倒在地，狼狽跌坐在路人黃衣男身上。

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短裙妹一度被扯住頭髮甩到地上，屈居弱勢。（圖擷取自微博）

說時遲那時快，一場使用塑膠椅的兇狠鬥毆就開始了，黑衣混混不斷拿塑膠椅猛砸這對男女，白衣男幾乎都在地板上努力，短裙妹則和黑衣男展開單挑，甚至一度被扯住頭髮甩到地上屈居弱勢，不過馬上又跳起來舉起手邊的桌子攻擊，期間黃衣男不斷勸架，卻完全止不住雙方火氣。

短裙妹一度被扯住頭髮甩到地上，屈居弱勢。（圖擷取自微博）

打到一個段落後，黑衣男甚至偷襲短裙妹，抓起塑膠椅就往她頭上砸，毫不憐香惜玉，短裙妹陷入短暫眩暈之時，白衣男終於再次發起攻擊，抓著小桌子飛撲黑衣男，不過人沒打到自己又仆街了，但也為短裙妹爭取到了寶貴的時間，她抄起桌上傢伙就扔，更趁對方落荒而逃的時候抓著男伴就追，驚人戰鬥力看呆眾人。

不過馬上又跳起來舉起手邊的桌子攻擊，動作相當流暢。（圖擷取自微博）

對此，中國網友紛紛崇拜表示，「從桌子被踹倒的那一刻，我就知道這女的不簡單，一點都不慌，如果是普通女孩，還不得嚇得一激靈」、「一看就是見過大場面」、「能打耐操多強悍」、「真性感」，也有人指出，「白衣男子的戰鬥力...」、「這個被打的男人真垃圾，一直倒地」、「用塑料椅子，還不如拳頭實在」、「店家：我他X招誰惹誰了」。

打到一個段落後，黑衣男甚至偷襲短裙妹，抓起塑膠椅就往她頭上砸。（圖擷取自微博）

短裙妹陷入短暫眩暈之時，白衣男終於再次發起攻擊，抓著小桌子飛撲黑衣男，不過人沒打到自己又仆街了。（圖擷取自微博）

但也為短裙妹爭取到了寶貴的時間，她抄起桌上傢伙就扔。（圖擷取自微博）

更趁對方落荒而逃的時候抓著男伴就追，驚人戰鬥力看呆眾人。（圖擷取自微博）

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